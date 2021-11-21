最快今年底！ 盧秀燕：台中共1萬3750間教室裝好冷氣

台中市長盧秀燕今宣布，今年底到明年初，全市各級學校冷氣將安裝完畢。台中市空汙又有極端天氣干擾，讓學生上課開窗關窗都困擾，她說，全市各校都有冷氣，讓師生有舒適上課的環境。

台中市政府推動「清涼安心學習計畫」逐步為全市國中小學改善電力設備並裝設冷氣。盧秀燕今天參加東區南天宮70年宮慶，她指出，南天宮運用香火錢，去年率先捐出100萬元給學校裝冷氣，帶動捐款風氣，越來越踴躍。

盧秀燕並宣布，最快今年底到明年初，全市各級學校的冷氣都就位，讓學生舒適學習安心讀書。台中市中小學9月開學時，教室待安裝冷氣還有3750間，教育局說，目標是最快在今年底前，全數完成全市1萬3750間教室冷氣安裝。

另盧秀燕也提到，台中市新冠肺炎疫苗接種率領先全國，台中市打完第一劑已破八成，完成第二劑有四成八逼近五 成領先，接下來還會繼續努力。