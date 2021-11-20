世新口傳系畢展《眾聲》 9團隊、5風格「異同」喧嘩

世新大學口語傳播暨社群媒體學系，將於12月7、8日舉辦第12屆畢業製作成果展《眾聲》（Varied Voices），該展運用「辦桌」（pān‑toh）作為概念性材料，將實體展場設計成一個能夠互通流動、意見共鳴的空間場域。

《眾聲》展覽共有9個創作團隊，分成5種類型風格，具體呈現口傳系的知識學習與實踐。五種風格包含實驗劇場、文本分析、立場交流、社群創新、人物專訪 。已於本月17日舉辦的「展外展」，以實驗劇場的形式首發登場，作品《BE_LEAVE》打造了一個沉浸心靈的房間，引導參與者在其中找到自己。

另外，作品《城人事》與《已加入播放列表》則已藉由流行歌曲與影視作品的修辭分析、內容分析，探討人際衝突、情感關係、自我認同等與你我息息相關的議題；《去你的同溫層》和《請聽。請說，》運用展覽空間的開放性質，從戰男女的性別議題，到流行與獨立音樂之爭，試圖引出「異溫層交流」、「立場並置」的多元聲音。

《鳴鳴式雜誌》和《尋人啟世》則以「聲音及多模態內容」為類型，透過專欄、專訪，建立屬於口語傳播領域的人物系譜。

在社群創新的部分，《指點迷津(｡･∀･)ﾉﾞ》與《UNREAL》分別探索環繞著日常的迷因梗圖與抖音短影片，深究其中傳播效果與意義運作的秘密。最後展期間，也將專訪實習組與論文組同學的相關成果分享。