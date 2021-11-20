人權會東部座談會 關注偏鄉教師留任議題

國家人權委員會為撰提兒童權利公約之獨立評估意見。日前在花蓮辦理東區兒少座談會，共同關注電子菸氾濫、偏鄉就醫與偏鄉教師留任誘因等議題。

人權會指出，針對行政院即將發表的兒童權利公約第二次國家報告，人權會規劃一系列兒少分區座談會，蒐集不同地區兒童及少年的意見，最後一場東區兒少座談會8日已在花蓮辦理，由人權會委員葉大華、鴻義章與18位東區兒少代表、在地議員共同討論。

人權會表示，花蓮縣議員楊華美會中關注電子煙危害青少年的議題，並表達花蓮縣議會正思考是否將電子煙納入地方自治條例管理；兒少代表則表示，電子煙在校園氾濫，學校雖有宣導及懲處，但學生會在校外吸食，且網路購買價格便宜，取得容易，甚而有學生為了賺錢在社群媒體販賣。

對於校園申訴機制，多數兒少代表表示不知道，而使用過申訴機制者，則表示申訴後遭到師長約談，甚至被「規勸」私下解決，造成極大壓力；兒少也質疑校園反霸凌問卷填寫後，當事者都會被要求直接調解，導致學生不敢表達霸凌情形，建議學校應先就霸凌進行調查。

兒少代表也指出，東台灣醫院集中市中心，偏遠鄉鎮就醫需要花費長時間交通，缺乏急救醫療資源，無法留任優良醫生，導致原住民糖尿病盛行及幼兒死亡率仍偏高。

兒少代表說，未成年媽媽突然要面臨照顧幼兒、經濟壓力、外在眼光等壓力，需要有更多政府的協助與支持；另外，兒少代表也關注月經平權，建議教育部宣導月經教育、行政院撥補經費，提供生理用品給有經濟困難的偏鄉學生。

兒少代表並指出，台東經常有非專科教師授課專業科目的情形，嚴重影響學生受教權，政府應提升偏鄉優良教師留任誘因。鴻義章則回應，根據調查統計，台東的代理老師高達50%，這與中斷公費培育師資有密切關係，將持續關注並進行調查。

談到歧視問題，兒少表示，媒體報導造成特定族群遭歧視，例如新住民兒少在校被言語歧視，或是有雙重身分者，如新住民、原住民、身障或單親等，也容易被大家排擠。

葉大華在座談會中指出，政府應該營造彼此尊重的環境，消弭族群之間偏見及歧視的問題，也包括性少數兒少，給予更友善的空間，未來人權會也會持續關心。