北市又有國小老師懶惰命題 連3年英語考卷內容一樣

台北市又有國小老師出包，繼民眾投訴發現中正區某國小有老師把去年同一份自然考卷拿出來重考後，今天又爆出文山區某國小有英文老師做相同的事情，連3年用同一份考卷讓學生考，校方表示會與校長討論對於該師的懲處。

有家長投訴，文山區某國小11月2日考完英語期中考，結果小孩回家告知，在英聽項目中，全班清楚聽到播放的內容為「108學年度第一學期四年級英語期中評量聽力測驗」。不滿老師把相同考卷拿出來考，竟然還忘記改學年度。

家長還說，有同學聲稱去補習班練習寫了109學年度的期中考內容也一樣，等於連續3年的英文期中考卷都考同一張。該英語老師還說不會發回期中考卷，又出了一張複習卷要所有的學生補考。

對此，該校教務主任證實確有此事，已跟家長及學生致歉，也在隔天詢問該名老師，校方檢視發現考卷並非完全相同，只是重複性極高，該老師承認，考卷只做微調，未來會特別注意這名老師未來出題方向。

教務主任表示，目前的補救措施是讓老師再擬一份試卷給學生重考，讓學生擇優成績登記。教務主任也說，現在僅針對該師口頭懲戒，接下來會開會跟校長討論老師的懲處。

北市教育局副局長陳素慧說，考卷命題都有審題機制，但「沒有要求比對前後年度題目狀況」，未來會特別要求加入這條規則，確保不再有類似事情發生。未來將針對國民中小學考試命題開研習營，讓老師了解新的108課綱命題方式。