罕見！國立大學校長任私校董事 教團疑：忙得過來嗎？

文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，未料改選名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。教育團體分析，過去多是私校快倒閉，才由教育部官派公益董事入校監督，如今兩位頂大校長出馬，恐創下國立大學現任校長至私大兼任董事首例，教育界聽聞此事也直呼「罕見」，也疑惑校長百忙中是否仍有餘力經營文大？

對此，管中閔未正面回應；蘇慧貞則表示，當時接獲的任務僅提及希望能協助學術行政，假設能好好協助，並善用資源，讓文大成為能充分發揮專長的優質大學，就是我們的意義。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，過去只聽過現任私大校長或教育部退休官員至私校擔任董事，管中閔到文大兼任董事，恐創下國立大學現任校長至私大兼任董事首例，雖法令無明文禁止，但依「公務員服務法」，仍須經教育部許可。

外界解讀管中閔有大學校長經驗，過去也曾擔任獨董，當文大董事應該不難上手。尤榮輝也認同此說法，但他認為，以現任國立大學校長身分兼任私校董事是否適當，確實值得商榷。

高教工會組織部主任林柏儀表示，過去多是因為私校董事會有爭議，才由教育部官派現任校長入校擔任公益董事，比如世新大學校長吳永乾曾任亞太創意技術學院董事，此做法確實罕見。

林柏儀也點出「利益衝突」問題，他以台北醫學大學有意入主康寧大學為例，當兩校彼此各有校長與董事，往往校長僅會針對單校規畫，結果現在卻同時身兼二職，若兩校有合作或財務關係，容易產生矛盾。

管中閔與蘇慧貞兩人皆為頂大校長，尤榮輝以台大為例，該校為高教龍頭，校務繁重，管校長百忙中是否仍有餘力經營文大，不無疑問，尤其文大董事兩派相爭、停擺多年，管校長以國立大學校長之姿進駐文大，是否能發揮影響力，確實值得觀察。

蘇慧貞則說，有些董事會三、四個月碰一次面，也未拿薪酬，僅進行純粹學術行政的分享。但她也表示，「若工作量大，我們當然知所進退」。