聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕見！國立大學校長任私校董事 教團疑：忙得過來嗎？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，未料改選名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。記者趙宥寧／攝影
文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，未料改選名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。記者趙宥寧／攝影

文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，未料改選名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。教育團體分析，過去多是私校快倒閉，才由教育部官派公益董事入校監督，如今兩位頂大校長出馬，恐創下國立大學現任校長至私大兼任董事首例，教育界聽聞此事也直呼「罕見」，也疑惑校長百忙中是否仍有餘力經營文大？

對此，管中閔未正面回應；蘇慧貞則表示，當時接獲的任務僅提及希望能協助學術行政，假設能好好協助，並善用資源，讓文大成為能充分發揮專長的優質大學，就是我們的意義。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，過去只聽過現任私大校長或教育部退休官員至私校擔任董事，管中閔到文大兼任董事，恐創下國立大學現任校長至私大兼任董事首例，雖法令無明文禁止，但依「公務員服務法」，仍須經教育部許可。

外界解讀管中閔有大學校長經驗，過去也曾擔任獨董，當文大董事應該不難上手。尤榮輝也認同此說法，但他認為，以現任國立大學校長身分兼任私校董事是否適當，確實值得商榷。

高教工會組織部主任林柏儀表示，過去多是因為私校董事會有爭議，才由教育部官派現任校長入校擔任公益董事，比如世新大學校長吳永乾曾任亞太創意技術學院董事，此做法確實罕見。

林柏儀也點出「利益衝突」問題，他以台北醫學大學有意入主康寧大學為例，當兩校彼此各有校長與董事，往往校長僅會針對單校規畫，結果現在卻同時身兼二職，若兩校有合作或財務關係，容易產生矛盾。

管中閔與蘇慧貞兩人皆為頂大校長，尤榮輝以台大為例，該校為高教龍頭，校務繁重，管校長百忙中是否仍有餘力經營文大，不無疑問，尤其文大董事兩派相爭、停擺多年，管校長以國立大學校長之姿進駐文大，是否能發揮影響力，確實值得觀察。

蘇慧貞則說，有些董事會三、四個月碰一次面，也未拿薪酬，僅進行純粹學術行政的分享。但她也表示，「若工作量大，我們當然知所進退」。

管中閔 教育部 高教

延伸閱讀

內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

管中閔宣布不續任台大校長 教部一周前才剛做了這件事

管中閔提尊重學術自由 蘇揆：不容中共在台大學設分支

教部憑什麼主動查大專兩岸交流？管中閔籲「注意用詞」

相關新聞

罕見！國立大學校長任私校董事 教團疑：忙得過來嗎？

文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，未料改選名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。教育團體分...

內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

文化大學前董事長張鏡湖前年辭世，董事會陷入家族派、校友派五比五角力，直到法院裁示台大前副校長陳泰然擔任臨時董事長才解僵局...

國中學務主任稱為公平 竟要求代理師拿鐘點費分同事

新北板橋江翠國中的古姓學務主任，被爆料要求一位體育代理老師將超時鐘點費28000元拿出來，分給另外兩位體育代理老師，江翠...

新課綱現場／微課程難搶 家長怨城鄉差距

多元選修、彈性課程是新課綱一大亮點，有明星高中與頂尖大學結盟，共同開設微課程，由大學教授擔任開課師資，讓高中生跨校選修。...

竹縣首座公立華德福學校誕生 邀楊文科鑿刻校名木匾

新竹縣北平國小受少子化衝擊，10年前新生僅1人，校方近年和縣府合作，成功轉型為縣內第1所公立華德福實驗學校，今年9月全新...

館校攜手／學生當藝術偵探 探索高雄美

新課綱上路後，藝術素養教育成為重點，培育新一代觀眾也是美術館重任。許多美術館、博物館和學校攜手打造具創意的「館校合作計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。