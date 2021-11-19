內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

文化大學前董事長張鏡湖前年辭世，董事會陷入家族派、校友派五比五角力，直到法院裁示台大前副校長陳泰然擔任臨時董事長才解僵局。據本報掌握，文大董事會已於上周三改選，會中投票決議由台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞、前教育部長吳清基等六人，另加上家族派五人，合組第十九屆董事會，校友派全面出局。教育部證實，本月17日已收到改選資料，正依法規審核程序與董事資格。

教育部今年九月核定陳泰然出任文大臨時董事長，引起校友派批黑手介入。據了解，這次董事會提名的大原則是無黨派、有高教經驗、有社會地位等，既有11名董事為當然候選人，校友派未提名，家族派提名14人，最終歷經三次流會，陳泰然與五名家族派、三名校友派出席第四次會議，一共進行四輪投票，才選出董事會名單。

有消息人士透露，依董事會改選慣例，理論上只投一輪，這次卻強勢表決要投三輪，未料第一輪僅四人超過當選門檻，第二輪卻說直接再選七名，此舉不僅讓兩名校友派董事離席抗議投票不公，也有家族派表態不認同，沒想到投完三輪還差一席，最後又強勢表決要投第四輪，管中閔也是到了最後一輪才脫穎而出。

管中閔上月才剛以「世代交替」為由宣布不續任台大校長，並向媒體表示卸任後將回歸教職，如今卻出現在文大董事會名單內，引起教育界熱議。知情人士指出，管中閔是文大校友，無論行政能力或是高教經驗皆有一定地位；另名知情者也樂觀表示，新董事會有望形成穩定多數，但教育部歷經「卡管事件」，核定名單的壓力應該不小。

管中閔對此未正面回應；蘇慧貞則表示，陳泰然希望她與管中閔能協助學術行政，也兼具南北端觀察，期盼能將文大領導成一所能充分發揮專長的優質大學；吳清基則說，這純屬義務職，希望能讓學校從教育專業照顧學生的受教權益，對於過去董事之間的私人衝突，未來將採超然客觀公正的立場。

不過，消息人士質疑，蘇慧貞是第七屆高等教育國際合作基金會董事長，管中閔也同為該基金會董事，吳清基為台灣教育大學系統總校長，並身兼明道大學第七屆董事，這三人恐存兼職疑慮。

教育部表示，本月17日已收到改選資料，正依法規審核程序與董事資格；另外，私校屬非營利事業或團體，國立大學校長為公務員服務法適用對象，如擬兼任私校董事，應先取得服務機關許可，並依相關規定報部許可；另依「公務人員兼任政府投資或轉投資民營事業機構、財團法人及社團法人董、監事職務規定」，兼任董監事合計不超過兩個為限。