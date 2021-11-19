中金院特色迎新 參訪中國信託金融園區

後疫情時代，大學迎新活動跟著微轉型！中信金融管理學院(下稱「中金院」)11月19日安排新生參訪產學合作夥伴-中國信託金融園區。今年因應防疫，中金院迎新活動首度分線上線下兩階段進行，不只安排學生實地參訪中信總部，還找來大一新生化身特派員「微開箱」中國信託，採訪中國信託銀行董事長利明献、中金院董事長馮寄台，還有任職中信的校友心得分享，剪輯成影片向新生視訊開講，勉勵他們要善用、享受大學生活。

中信銀行董事長利明献(中)與中金院大一新生合照。 圖／中信金融管理學院 提供

中信銀董事長利明献勉新生 成為跨域國際智慧金融家

「希望你們能成為具國際視野、科技涵養、人文風範兼具的國際智慧金融家」。利明献董事長身兼中金院董事，鼓勵學生及早立定志向並積極拓展人際網絡，學會團隊合作的意義，如果可以找到人生的mentor對未來更有助益。利董事長也提醒新鮮人要多關心國際時事，提升自己的語文溝通和表達能力；同時鼓勵學生多參與公益活動，當一個專業和內涵兼具的banker。中金院馮寄台董事長則提到學校積極推動雙語教學，校內設有ICRT電台，營造一個能聽、能學、能說英語的環境，提醒學生善用資源將英文融入在生活中。馮董事長也引述中國信託金控創辦人辜濓松先生的話，「如果要重用一個人，會先邀請對方打一場高球、吃一頓西餐」，因為高球講究誠信，金融人最重要的就是誠信，而西餐則是看出對方是否具有國際禮儀和規矩。馮董事長期許中金院的學生，未來不只是就業率最高、英文水準最高，也是最有誠信和禮貌的金融家。

中信金融管理學院馮寄台董事長(中)鼓勵學生隨時聆聽英文廣播，將英文融入在生活中。 圖／中信金融管理學院 提供

除了董事長開講外，還有三位任職中信的優秀校友分享在大學四年職涯超前部署！從事洗錢防制作業的李家儀認為，英文是進入職場必備的軟實力，學校有許多語言及金融證照輔導課程，只要按部就班，畢業前就能取得相關證照。在法金徵信部的張妮宸則建議跳脫舒適圈，多參與校內外活動和社團，不僅增廣見聞、拓展人脈，更能訓練因應各種突發的臨場反應。擔任信用分析人員的劉政宏由學校全額補助前往美國華頓商學院微留學，他建議學弟妹要有開放的心態接納新事物，在國內國外都以開放的心胸去學習，「包括嘗試體驗各種奇怪的美食」，劉政宏笑著說。

中金院特色迎新安排參訪中國信託金融園區行程，圖為新生在介紹中國信託沿革的文薈館前合照。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院迎新活動首度安排參訪中信兄弟南港旗艦店，學生瞬間變身爪迷。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院新生11月分梯到中國信託總部參訪，體驗金融人的日常，除了員工餐廳初體驗、參訪員工專屬設施圖書館、健身房等，還特別前往中信兄弟南港旗艦店，不少新生瞬間化身球迷拍照打卡，還幫兄弟旗艦店振興經濟。校長施光訓表示，中金院是中國信託教育公益的一環，學校以「公益為先，助弱扶優」為辦學宗旨，亦有中信提供豐富的獎助學金和產學資源做後盾，在少子化浪潮下今年新生註冊率仍達百分百，期待有更多年輕學子加入中金院，成為學歷與學力兼具的新一代金融人。

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