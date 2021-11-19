竹縣首座公立華德福學校誕生 邀楊文科鑿刻校名木匾

新竹縣北平國小受少子化衝擊，10年前新生僅1人，校方近年和縣府合作，成功轉型為縣內第1所公立華德福實驗學校，今年9月全新校園開學，教師團隊帶領木工課程學生一起鑿刻校名木匾，今天也邀縣長楊文科一起在木匾上鑿刻，見證學校的轉型重生。

北平華德福實驗學校校長王紹先說，華德福教學課程設計符合孩子的意識發展，追求身體、情感和意志的平衡，小學階段安排大量體驗課程，學校也沒有固定考試、沒有課本和習作，教師也必須清楚每個孩子現在需要什麼而決定教什麼，是很有挑戰性的實驗課程。過程中孩子適性學習，也喜歡來上學，家長也因此生活品質獲得提升。

北平華德福實驗學校新校舍完工，今年9月開學，教師團隊對應華德福學校5年級開始的木工課程，帶領學生一起鑿刻校名「北平華德福」的木匾，今天也親自帶著木匾到縣府，邀請縣長楊文科協助鑿刻，賦予學校校名木匾祝福和力量。

王紹先說，100學年他接任北平國小，因少子化的浪潮，新生只有1人，當時透過許多策略方法，與縣府合作帶領學校轉型為公立華德福實驗學校，期間獲得許多貴人的協助，他把這些歷程和故事寫成《該校新生一名》這本書，期待這些正向力量被看見。