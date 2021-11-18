微課程太夯難搶 家長怨城鄉差距

多元選修、彈性課程是新課綱一大亮點，有明星高中與頂尖大學結盟，共同開設微課程，由大學教授擔任開課師資，讓高中生跨校選修。不少學生喊「抽不到」，也有社區高中家長抱怨教育機會不均等，少了一次適性探索的好機會。

台北市包含北一女中、建國中學、師大附中、中山女高、成功高中，和台大、台師大、政大、陽明交大、北醫、北科大、實踐大學等校進行策略聯盟，共同開設微課程，透過六周彈性學習課程，讓學生了解系所概況。課程上路近兩年，學生、家長好評不斷。

但因微課程供不應求，有民代與家長為搶不到課的學生抱不平。有民眾也在公民政策平台提案，希望讓高中微課程能更普及。且台北發展程度較高，比其他地區有更豐富資源，若不將微課程概念推及全國，城鄉差距將持續擴大。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也提到，不只微課程，很多彈性課程是「搶不到也學不到」。他說，新課綱上路後，各校陸續開出有趣的課程，學生往往會追隨熱門課程，但一班也僅有廿人上限。

教育部表示，微課程是北區幾所高中跟大學進行策略聯盟，讓學生進行適性探索，大學看的學習歷程檔案，並非是以有沒有修到某一科為主，少修一個課程，並不會影響多元表現。