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中輟生初罵滾到願返校 堵南國小真誠關懷獲全國績優獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市堵南國小榮獲中輟生預防及復學輔導工作績優單位表揚。圖／教育處提供
基隆市堵南國小榮獲中輟生預防及復學輔導工作績優單位表揚。圖／教育處提供

教育部國民及學前教育署今天舉辦110年度中輟生預防及復學輔導工作表揚，表揚績優縣市、單位及人員，基隆市堵南國小榮獲績優單位。學校透過積極追蹤及結合相關單位資源，喚回學生順利返回校園，其中一名個案，從初期怒罵「滾開」到感受學校團隊真誠的心，順利復學，並跟同學一起參加畢業典禮。

校長胡智強說，學校秉持「真心的包容、長久的陪伴」精神來輔導學生，由校長帶領導師、學務及輔導團隊共同長期追蹤中輟個案，每月召開個案會議，邀集社政、衛政、學生輔導諮商中心及家庭教育中心等網絡單位，提供個案輔導及家庭支持，引導學生重返校園。

胡智強表示，曾有一位學生，因家庭變故父母離異而轉學至堵南國小，面對不熟悉的就學環境，加上對人的信任關係受到破壞，難以建立關係，由無法安心就學，進而長期輟學。經學校團隊長期建立關係，每日進行家庭訪視，利用耶誕節動員老師、同學及各單位夥伴一起寫卡片拉近學生返回校園。

學務組長也會在假日或課後主動邀約學生一起吃飯關心生活狀況，透過學校人員耐心陪伴，個案從初期怒罵「滾開」到感受學校團隊真誠的心，慢慢建立信任關係，後來個案及家庭願意嘗試配合學校，終於讓學生順利復學，還跟同學一起參加畢業典禮。

教育處指出，學校復學輔導工作深具重要性，透過學校團隊的積極追蹤及結合相關單位資源，喚回學生順利返回校園，期待未來有更多這樣中輟楷模，找回更多迷途的孩子。

教育部

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