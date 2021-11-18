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中山工商與加拿大薩省GSCS教育局簽雙聯學制合作備忘錄

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。圖／中山工商提供
中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。圖／中山工商提供

中山工商今天與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，共修得24學分，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。校長林昭億表示，中山工商與加國共同開辦雙聯學制課程，不僅強化國際學術交流，拓展國際視野，並提升學子外語能力，提供多元升學選擇。

中山工商董事長陳國清與學校主管出席，與加拿大駐臺北貿易辦事處副處長Mr. Danyu Bai柏單余、加拿大薩省薩斯卡通市教育局國際部處長Kim Hoffart金霍法特等人視訊，加拿大薩省薩斯卡通市教育局在臺代表簡曉婷到場觀禮。

陳國清表示，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，是學校開創一條更寬廣的求學之路，邁向國際化，學生不用出國就能分享加拿大豐富的學習資源與系統，這對有意出國升學或增強外語能力的學子，是一大利多。薩省多數是天主教學校，其中薩斯卡通市教育局是最好的公立學校系統，轄下6所高中生畢業時可獲得世界認可的薩省文憑，可申請全世界任何的大專院校。未來邊境解封後，雙邊就能互訪，透過文化、課程交流，促進雙方全新的體驗。

中山工商校長林昭億表示，臺加雙聯學制的教材、課程、作業，都是以線上教學形式進行，由加拿大合格教師帶領學生利用線上資源修課，部分由在臺雙聯外籍師資進行實體課程，學生在臺修習二年以上線上加實體課程，並於高一或高二暑假赴薩省修課四周，兩年共修得24學分，就可獲得臺加兩地的高中畢業證書。

中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。圖／中山工商提供
中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。圖／中山工商提供
中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。圖／中山工商提供
中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。圖／中山工商提供

加拿大 卡通 教育局

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