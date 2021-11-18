學生求學更國際化 中山工商與加國教育局合作雙聯學制

高雄私立中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局今天上午簽署「台加雙聯學制」合作備忘錄，學生只要報名選修二年線上加實體課程，並在暑假前往加拿大修課4周，修得24學分，即可獲得台加兩地高中雙文憑，預計111學年度起開課，各科別有興趣的學生都可報名。

中山工商董事長陳國清率校長林昭億等相關主管出席，與加拿大駐台北貿易辦事處副處長柏單余（Mr. Danyu Bai）、加拿大薩省薩斯卡通市教育局國際部處長金霍法特（Kim Hoffart）等人以視訊方式簽署合作備忘錄，並由加拿大薩省薩斯卡通市教育局在台代表簡曉婷到場觀禮。

陳國清表示，簽署「台加雙聯學制」合作備忘錄是中山工商邁向國際化重要的里程碑，學生不用出國就能分享加拿大豐富的學習資源與系統，薩省擁有優質的教育體系，其中薩斯卡通市教育局是最好的公立學校系統，轄下六所高中生畢業時可獲得世界認可的薩省文憑，可申請全世界任何的大專院校。

林昭億表示，台加雙聯學制的教材、課程、作業，都是以線上教學形式進行，由加拿大合格教師帶領學生利用線上資源修課，並將定期派遣薩斯卡通市教育局認可的師資來台進行實體課程，並為學生提供學術諮詢，學生在台修習二年以上線上加實體課程後，於高一或高二暑假赴薩省修課四周。