新課綱新化高中實境解謎課 結合蜘蛛精傳說任務更有趣

新課綱推行之後，台南國立新化高中的多元選修課，由國文教師蔡淑錚、黃雅靖、生物教師莊蕙瑄及公民教師楊雅玲，帶領學生設計出以新化高中校園為主體的「設計思考：校園實境解謎遊戲設計」，結合新化在地蜘蛛精傳說與校園12個地點，學生解開12道任務，順利解救校長和全校師生。

校方表示，課程設計的發想是因校內老師參加一場新化老街的實境解謎，將許多驚喜與發現帶回校園，透過每周共備發想課程，校園實境解謎遊戲多元選修課於焉產生，開場遊戲的故事連結新化地區蜘蛛精的民間傳說與新化高中校園裝置藝術「向前奔跑」的小金人，課程籌備的過程，「小金人」恰巧在整修期間，正好成了故事靈感來源。

故事結合新化傳說蜘蛛精被新化八寶七間廟宇鎮住，但黨羽逃到新化高中，被封印在校園內的小金人下，因小金人整修，蜘蛛精被解除封印，綁架校長與全校師生。參與遊戲的學生必須化身為倖免於難的各處室主任，透過小金人在LINE中的對話提示，分別到學校的12個場地，解開任務，取得寶箱中的12塊拼圖，最後完成蜘蛛精所設下的最終關卡，才能解救校長與全校師生，結合在地民間文化外也充滿創意與想像。

新化高中校長許宏明表示，這門多元選修課不再只是單純學「知識」，更要把所學實際應用，真正體現新課綱中自主行動、溝通互動、社會參與的三個核心素養，面向內容非常豐富，包含：介紹設計思考的精神、遊戲體驗、密碼形式介紹、觀察力訓練、line機器人官方帳號教學、團隊共創凝聚共同議題、故事力以及道具製作等核心素養理念，每堂課幾乎都有實作，都要產出題目，不管對老師還是學生來說，都相當燒腦且充滿挑戰。

參與遊戲設計的學生郭丞峻表示，在過程中學會設計關卡、解決在設計關卡中遇到到問題，加強了自己思考的模式。在看到前導影片時，真的有點起雞皮疙瘩，沒想到在課堂上想的故事會真的實踐了，內心非常的有成就感。

負責統籌的國文老師蔡淑錚表示，「當你對一個地方有更多了解，你就會有更多的愛。希望新化高中的學生，能對學校有更多的認識與認同。這是一份愛的傳承，也是這門課的核心價值。」