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小孩改錯作業太難？家長貼文求救 意外點燃千名網友找碴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長日前幫小孩檢查家庭作業，發現改錯字其中一題找不出正解，「幾個大人找不出答案」，希望網友幫忙改錯。（翻攝自爆廢公社）
一名家長日前幫小孩檢查家庭作業，發現改錯字其中一題找不出正解，「幾個大人找不出答案」，希望網友幫忙改錯。（翻攝自爆廢公社）

小孩的家庭作業到底是不是「為難」家長呢？一名網友貼出小孩的作業表示，「幾個大人找不出答案」，希望大家幫忙解答改錯字，沒想到引來千名網友討論，不少網友表示想要逼死誰，也有出版社的人表示，「別懷疑，就是老師或出版社打錯題目沒校對到！」

一名網友在爆廢公社Po出一張照片，上頭為改錯字作業，每題須找出2個錯字並更正，其中一題「他今天不旦沒遲到，還提早半個小時到學校」考倒該名家長，認為只能找出「旦」為「但」字，其他似乎沒有需要修正的地方，求助網友們還有沒有其他的錯誤，意外掀起大家來找碴的遊戲。

一名家長只找得出「旦」改成「但」的錯字，其餘找不出來，因而上網貼文求救。（翻攝自爆廢公社）
一名家長只找得出「旦」改成「但」的錯字，其餘找不出來，因而上網貼文求救。（翻攝自爆廢公社）

有網友看完考卷表示，「時」右上角應該是「土」而非「士」，但被其他網友打臉：「你要不要看一下你電腦打字出現的內容（指時的右上角為「士」字）。」也有人說考卷上的「不」字一豎超出範圍。更有人發揮創意，把內文「半個小時」直接刪掉，改成「他今天不但沒遲到，還提『早餐』到學校。」藝人康茵茵也朝聖搞笑說「（學校）是協校啊！阿嬤都說協校啊～這有很難嗎。」引起不少笑點。

該文也引起不少網友批評，認為「這種無關緊要的事硬要當考題，台灣教育真夠可悲」、「吹毛求疵啦！出題者出來認錯很難？」而一名曾在出版社工作的網友看到此題目後表示，「當你在懷疑為什麼找不到時，別懷疑，就是老師或出版社打錯題目沒校對到！」

一名網友發揮創意，直接把「還提早半個小時到學校」改成「還提早餐到學校」。（翻攝自爆料公社）
一名網友發揮創意，直接把「還提早半個小時到學校」改成「還提早餐到學校」。（翻攝自爆料公社）

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