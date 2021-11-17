東海大學寫下歷史新頁 連獲台灣企業永續三項大獎
2021TCSA「台灣企業永續獎」11月17日頒獎，東海大學寫下歷史新頁，連獲台灣永續典範大學獎、永續報告書白金獎、社會共融領袖三項大獎。
典禮邀請獎項總召集人簡又新、副總統賴清德、立法院長游錫堃、考試院長黃榮村及立法院副院長蔡其昌擔任致詞貴賓及頒獎人；東海大學則由校長王茂駿、副校長詹家昌、校務研究辦公室執行長許書銘及企業永續影響力中心執行長許家偉代表領獎。
總召集人簡又新指出，今年度TCSA台灣企業永續獎參獎數再創新高，越來越多的大學不僅是做學術研究，而是走出校門，和社會融合並共同前進，是非常值得喝采的事。
台灣永續典範大學獎，強調大學在永續發展方面的綜合績效表現，東海大學連續兩年獲得這項代表國內最永續、也最具社會影響力大學的殊榮。評審團對於對東海大學在永續校務治理、推動社會創新的全方面表現，給予極高評價。
大學永續報告書獎，呈現學校在校務永續治理的努力與承諾，東海大學從永續願景、大學治理到教學研究都能積極回應利害關係人所關切的各項議題，榮獲最高榮譽白金獎的肯定。
在永續單項績效－社會共融領袖獎方面，東海大學積極推動代際共融、青銀共創，攜手社區實踐共享價值，成為社區高齡照顧支持系統的典範。此一獎項將企業、非營利組織、大專院校一起評比，東海大學能在激烈競爭中獲獎，更顯可貴。
近年來東海大學在THE世界大學影響力排名非醫學類私校連續兩年第一、遠見雜誌大學USR傑出方案榮獲首獎；連續三屆獲得台中市低碳永續城市傑出貢獻獎；2021年TSAA台灣永續行動囊括四金一銀，全國第一，這次更連獲三項最高榮譽大獎的肯定。未來東海大學將持續懷抱關懷社會的熱情，肩負起永續典範大學的使命與社會責任。
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