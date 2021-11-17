台中女幼教師流竄各校整學生？人本籲啟動不適任機制

台中市一所國小附設幼兒園的女幼教師，遭家長投訴要幼童檢地上的飯菜吃、教室螞蟻多等，還列出不適任的「十大罪狀」，並發動連署要求她離職。人本基金會中部主任曾芳苑下午呼籲，幼教師是幼兒接觸的第1個老師，影響重大，這位女幼教師先前已換過5所學校，教育局應該負起責任啟動調查，如果不適任，就該啟動不適任機制解聘她，而不是任其流竄在各學校。

她說，會造成這位老師在各校流竄，很大的原因在於她一出事就馬上請假，等事情過了，教育主管機關以為鋒頭過了，就又再用她，才會演變成她流竄在各個學校，又一再出事的情形。

曾芳苑舉其先前在南屯另所國小表示，一對就讀大班的雙胞胎姊妹平時午睡前會靠在一起講話，去年這位女幼教師不耐煩，就踩住其中一人的腳，另一人則被推往牆角推，被踩幼童因此腳踝受傷，家長向人本反映並向學校投訴，經協調後和解。但未料才簽完和解書，她回到教室，就擅自剪雙胞胎姊妹的頭髮及指甲，家長發現不僅小孩的指甲被剪得見血，剪髮時還造成傷口，家長嚇得不敢再讓小孩回幼兒園上課。

她說，也有多名家長投訴女幼教師教學不力，上課滑手機、一本繪本教一學期，一天只唸一面，還自己打包大量營養午餐，曾有個男生因此吃不飽，家長反映之後，就故意把男學生的碗塞滿，故意整他。

還有一次，同班另名老師上課要播放投影片因此關燈，這位女幼教師以關燈影響她改作業為由，動手開電燈，另名老師又去關，兩人就這樣一開一關僵持了半小時，直到學校主任去把這名女幼教師帶走。

曾芳苑說，幼教師是幼兒接觸的第1個老師，影響重大，黎明國小就已發生曾被她教過的學生擔心下一位老師是否也這樣的陰影，以上這些事都經過人本實際調查並握有錄影和資料，也曾發公文給教育局，要求啟動正式調查。