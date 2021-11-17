教部徹查大學兩岸交流惹議 潘文忠：這是把關不是限制

清華海峽研究院於清華大學設辦公室，被認定違反兩岸條例，教育部打算全面盤點各大專校院兩岸交流情形，不僅引來學術界撻伐，也被台大校長管中閔點名應注意用詞，作家白先勇也說，不准政府入校的精神應維持至今。教育部長潘文忠今天重申，學術自由不能牴觸法律，過去中共不斷文攻武嚇，台灣應當更留意，大學運用公共資源，教育部查察也是在替大學把關，強調「這不是限制」。

台大日前舉行創校九十三年校慶活動，管中閔會後受訪指出，兩岸交流合作過去是受鼓勵的，不能因政府今天不喜歡了，就說此類學術交流是錯誤的。他也強調，兩岸交流是大學自治的一部份，最近教育部說要徹查各大學，意味著由教育部主動調查大學，讓他不禁想反問「憑什麼查？」呼籲教育部注意用詞。按理來說，教育部只能請各大學查察自己校內情況。

教育部長潘文忠今出席《新聞不芹菜》專訪，與談主題是「紅共入侵校園？ 潘文忠怎麼辦？」。主持人黃光芹提到，清大事件引起社會關注，教育部說要去查核各校，還反被管中閔倒打一槍，甚至還有人引述清大獨台會案，作家白先勇也疾呼政府不該干涉學術自由。

潘文忠則強調，清大租用校舍允許對岸研究院來台設立分支辦公室，不僅違法，也未經過相關程序申請許可，「這不涉及學術自由的問題」。他說，大學法開宗明義規範必須在法律範圍實踐，也訂有程序讓學校能申請許可，但清大租用校地已抵觸法令，本身就該依法處理。

潘文忠也緩頰，不管是管校長或白先勇老師，可能以為這是一般學術交流被調查，但事實是中共組織在台灣校園設置辦公室，也沒有經過主管機關許可，這組織是法所不允許的組織。

潘文忠表示，兩岸人民條例對於學術交流有一定規範，大學運用很多社會公共資源，這部分的透明可稽是必要的，包含合作內容、合作事務等。他強調，教育部也是在幫大學把關，這不是限制，其實就是要提醒，台灣是高科技研發成果豐碩的國家，不少國內頂尖學者運用公共資源進行高科技研發，這部分也涉及國家高機密，教育部尊重學術自由。