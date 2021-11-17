管中閔宣布不續任台大校長 教部一周前才剛做了這件事

台灣大學校長管中閔歷經卡管風暴後，終於在2019年順利上任，上月底宣布不續任第二任，拋出教育界震撼彈，外界解讀管中閔因爭取續任的流程之一是「提交報告給教育部評鑑」，才提早決定不續任，避免再次被「卡」。教育部長潘文忠今天受訪表示「這個多慮了」，他說，台大校長續任與否的關鍵在於校務會議，校長不續任也非高教首見。他也透露，管中閔宣布前一周，教育部才剛發函提醒可啟動續任程序，未料一周後卻宣布不續任，但也尊重。

教育部長潘文忠今出席《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹提到，管中閔案當年讓潘文忠下台，待管中閔確認上任後，潘才回鍋再任教育部長，如今管中閔宣布不續任，外界關心是否有政治力介入。潘文忠表示，這是管校長的個人想法與決定，我們予以尊重。

潘文忠今天也在專訪中透露，在管中閔宣布不續任前一周，教育部也依照相關程序，10月中旬函知台大，表明若管中閔要續任，學校應準備進行相關程序，未料隔了一周學校召開校務會議，管中閔即在校務會議進行說明。潘文忠坦言，「（管中閔）宣布後我才知道」。

潘文忠重申，從台大組織法可見，管中閔續任與否，取決於台大的校務會議，只要校務會議一半以上同意，管中閔就可以續任。

外界質疑與校長評鑑有關，潘文忠則說，民國95年開始，對於國立大學續任已有一套制式辦法，且適用於各大學，這項評鑑僅是請校長整理校務成果，並將這份成果報告送至學校校務會議。他認為，外界擔心政治力，「這是多餘」；另外，管中閔不續任也非高教首見，如政大校長郭明政也是第一任任期屆滿不續任，每個校長都有不同規畫。

當年卡管風暴涉及兼任獨董，以及校長候選人與遴選委員的爭議，最後是歷經三任教育部長「下台」，管中閔才正式被教育部「勉予同意」。潘文忠表示，當時辭職僅是因為這起事件已經失焦，立法院的質疑聲浪已經影響到教育，他負起政治責任，再任後也建立機制，避免再產生相同爭議，他強調「國家要建立制度，而非針對個人」。

潘文忠坦言，管中閔不續任也是在他宣佈之後才知情。他笑談，本來教育部依程序請台大說可以準備續任事宜，沒想到隔一周就宣布不再續任。至於是否憂心「卡管案」重演於接下來的校長遴選？潘文忠則說「這個多慮了」