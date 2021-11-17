乳糖不耐症也能喝 暨大師生研發替代植物性蛋白

國內健身風氣盛，不少民眾透過乳清蛋白增肌，但市面上販售的多為動物性蛋白，不適合乳糖不耐症患者，暨大觀餐系師生為此自組團隊，研發低糖好吸收的植物性蛋白，並入圍教育部青年發展署U-start製造技術第二階段創新創業計畫。

暨大指出，觀光休閒與餐旅管理學系學生艾欣樺、呂翊豪、吳啟瑞為了體態和健康，透過運動健身雕塑身形，並注重每日攝取熱量，期間也食用乳清蛋白增肌，未料團隊中有人因此腹瀉、腹痛，意外關注到乳清蛋白與乳糖不耐症之間的問題。

經其了解發現，逾8成亞洲人有乳糖不耐症，但市面上的乳清蛋白大多為含奶成分的動物性蛋白，食用後易身體不適，為讓愛好健身又不耐乳糖的大眾遠離不適，艾、呂、吳3人組成1 MORE PROTEIN團隊，研發低糖低脂好吸收的植物性蛋白。

艾欣樺表示，產品研發時，因蛋白質遇高溫容易固化，因此不斷失敗，但也只能不停的重新嘗試，總算找到最佳配方參數，但研發了也要被看見，而想透過企畫投入市場，但因學生欠缺市場運作、產品商業化等經驗，為此尋求校內教師協助。

暨大觀餐系副教授、創業育成中心主任黃裕智為此串連系所及中心資源，針對1 MORE PROTEIN團隊所提出的企畫書、商業模式架構進行提點及修改，順利完成其書面提案，參與並入圍教育部青年署U-start製造技術第二階段創新創業計畫。