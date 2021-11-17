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乳糖不耐症也能喝 暨大師生研發替代植物性蛋白

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系師生團隊研發低糖好吸收的植物性蛋白，替代乳清蛋白。圖／暨大提供
國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系師生團隊研發低糖好吸收的植物性蛋白，替代乳清蛋白。圖／暨大提供

國內健身風氣盛，不少民眾透過乳清蛋白增肌，但市面上販售的多為動物性蛋白，不適合乳糖不耐症患者，暨大觀餐系師生為此自組團隊，研發低糖好吸收的植物性蛋白，並入圍教育部青年發展署U-start製造技術第二階段創新創業計畫。

暨大指出，觀光休閒與餐旅管理學系學生艾欣樺、呂翊豪、吳啟瑞為了體態和健康，透過運動健身雕塑身形，並注重每日攝取熱量，期間也食用乳清蛋白增肌，未料團隊中有人因此腹瀉、腹痛，意外關注到乳清蛋白與乳糖不耐症之間的問題。

經其了解發現，逾8成亞洲人有乳糖不耐症，但市面上的乳清蛋白大多為含奶成分的動物性蛋白，食用後易身體不適，為讓愛好健身又不耐乳糖的大眾遠離不適，艾、呂、吳3人組成1 MORE PROTEIN團隊，研發低糖低脂好吸收的植物性蛋白。

艾欣樺表示，產品研發時，因蛋白質遇高溫容易固化，因此不斷失敗，但也只能不停的重新嘗試，總算找到最佳配方參數，但研發了也要被看見，而想透過企畫投入市場，但因學生欠缺市場運作、產品商業化等經驗，為此尋求校內教師協助。

暨大觀餐系副教授、創業育成中心主任黃裕智為此串連系所及中心資源，針對1 MORE PROTEIN團隊所提出的企畫書、商業模式架構進行提點及修改，順利完成其書面提案，參與並入圍教育部青年署U-start製造技術第二階段創新創業計畫。

艾欣樺說，她目前就讀大三，但透過創新研發、企劃提案，甚至入圍計畫，成為創業家，也看見進軍市場的可能性，雖然創業不一定會成功，也不一定會賺大錢，但在這階段她已把握實踐；校方也鼓勵學生勇於實現夢想，並願意協助創業圓夢。

國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系師生團隊研發低糖好吸收的植物性蛋白，替代乳清蛋白。圖／暨大提供
國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系師生團隊研發低糖好吸收的植物性蛋白，替代乳清蛋白。圖／暨大提供
國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系學生艾欣樺。圖／暨大提供
國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系學生艾欣樺。圖／暨大提供

健身 教育部

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