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全國技職競賽11月登場 新北成績亮眼加碼獎金破150萬
全國高中技藝競賽11月初登場，新北市在家事類，共有15位學生獲金手獎或優勝，金手獎獲獎人數再創歷年新高。教育局長張明文說，新北不僅規畫金手培訓計畫，也加碼獎勵金激勵學生及指導教師，目前加碼獎勵金已累積超過150萬元。
全國高中五大類學生技藝競賽，11月初登場。教育局表示，每年舉辦的技藝競賽，是各技術型高中的重要活動，每校僅能派1至2名高三學生參賽，若獲獎可參加四技二專升學的技優管道，爭取擠身科技大學機會，因而備受關注。
家事類學生技藝競賽，包含飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8職種；新北市共囊括金手獎6位及優勝9位。金手獎分別由，美顏組能仁家商黃宇綸、穀保家商卓恩卉、樹人家商黃筠筑等3位奪下，能仁家商黃柏勳奪美髮組金手獎，而樟樹國際實中陳穎、徐筱安分別獲服裝設計組及飾品製作組金手獎。
美顏組金手獎的樹人家商黃筠筑同學說，因為參加教育局舉辦的金手培訓計畫，能有系統地參加基地訓練、技能觀摩及模擬競賽等訓練活動，還可以跟不同學校選手切磋討論，讓自己更有信心地面對比賽。
張明文表示，新北金手培訓計畫，規畫三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，且首創加碼獎勵金激勵學生及指導教師，勇奪第1名至3名獲獎學生可分別獲得2萬、1萬2千元及1萬元。若學生參加國際技能競賽，則最高可得120萬、教師最高可得40萬元。全國學生技藝競賽及全國技能競賽比賽，目前仍在進行中，但加碼獎勵金已累積超過150萬元。
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