全國技職競賽11月登場 新北成績亮眼加碼獎金破150萬

全國高中技藝競賽11月初登場，新北市在家事類，共有15位學生獲金手獎或優勝，金手獎獲獎人數再創歷年新高。教育局長張明文說，新北不僅規畫金手培訓計畫，也加碼獎勵金激勵學生及指導教師，目前加碼獎勵金已累積超過150萬元。

全國高中五大類學生技藝競賽，11月初登場。教育局表示，每年舉辦的技藝競賽，是各技術型高中的重要活動，每校僅能派1至2名高三學生參賽，若獲獎可參加四技二專升學的技優管道，爭取擠身科技大學機會，因而備受關注。

家事類學生技藝競賽，包含飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8職種；新北市共囊括金手獎6位及優勝9位。金手獎分別由，美顏組能仁家商黃宇綸、穀保家商卓恩卉、樹人家商黃筠筑等3位奪下，能仁家商黃柏勳奪美髮組金手獎，而樟樹國際實中陳穎、徐筱安分別獲服裝設計組及飾品製作組金手獎。

美顏組金手獎的樹人家商黃筠筑同學說，因為參加教育局舉辦的金手培訓計畫，能有系統地參加基地訓練、技能觀摩及模擬競賽等訓練活動，還可以跟不同學校選手切磋討論，讓自己更有信心地面對比賽。