桃園大學與高中合推跨校選修 物聯網及心理學最熱門

桃園市教育局今年首度推動「桃園城教育遊」跨域選課專案，結合14所大專院校、10所高中的跨校選修課程，並架設網站供學生參考，共開設36門特色課程，10月23日開課以來已有逾500人參加，提早體驗大學學程。

桃園市長鄭文燦表示，這次推動的課程包括數位教學、智慧城市、新興科技及在地社區特色等，其中11門線上課程、25門實體教學，由各大專院校提供教學資源，也鼓勵未加入計畫的學校踴躍加入。

教育局高中科長湯惠玲表示，桃園城教育遊首期課程採周末開課，共開設36門跨領域課程，包含數位教學、智慧城市、新興科技、在地社區特色等，其中11門線上課程、25門實體教學，開課以來已有近500位學生選課。

湯惠玲說，各校會考量自身的長才評估要開什麼類型的課，如新生醫專、長庚大學有開設醫療方面的課程，其中最受歡迎的是物聯網、心理學相關課程，希望12月26日參與人數能達1000人目標。

「英文、寫程式、基礎數學為未來教育趨勢！」長庚大學校長湯明哲建議，學生在高中時期要培養基本能力，找到興趣和志向，進入大學持續學習，也可透過轉系、雙主修、副修、到國外當交換學生或訪問學生、唸研究所等多元方式，追尋自己的學習目標。