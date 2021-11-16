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會勘國小老舊跑道、通學步道難行 立委爭取修繕經費

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早會勘岸裡國小，發現通學步道腹地狹小，學子通行不便。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早會勘岸裡國小，發現通學步道腹地狹小，學子通行不便。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供

台中市神岡區社口國小操場跑道老舊，樹木根系凸起與學生另類「爭道」，岸裡國小通學步道腹地狹小，學子通行不便。立委楊瓊瓔等人會勘爭取700萬元經費整修跑道，預計明年9月完工、岸裡國小提出「人行環境及景觀工程改善計畫」，需經費800萬元，楊允諾爭取經費，改善學生上下學通行安全。

社口國小校長陳光鑫指出，學校操場跑道使用十多年，旁邊樹根竄生，跑道隆起高低不平，影響學生教師上課安全，也造成前往運動的民眾意外受傷。

岸裡國小校長楊朝銘表示，學校校門緊鄰台10線中山路，是神岡市區車流量最大的道路，校門腹地狹窄，人行道上又有雜物等阻礙，接送小孩造成該路段嚴重塞車，校方提出「人行環境及景觀工程改善計畫」。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今邀請教育局、建設局相關單位會勘，經楊瓊瓔爭取，教育局副局長葉俊傑表示，社口國小學校操場的ＰＵ跑道整修，獲教育部專案預算全額補助700萬元。

葉俊傑提醒學校，校方必須在明年2月10日前完成規劃設計及細部設計審查，同月28日前完成工程招標作業並簽約，明年9月10日前完工驗收，避免開工日期過於集中，造成發包無人投標的情況。

教育局、建設局實勘岸裡國小後建議，校園介面綠化入口綠籬取代南側圍牆，應考量校園內外管制維持；7.5米人行道可再多設置綠帶，分隔32米中山路的交通壓迫感。

至於歷史校舍鋪面延伸時，應強化使用行為分析，考量校門口的接送、門禁管制、臨時停車等機能性的空間使用模式優化；校園空間通透營造，建議進行現有植栽的初步調查與分析，確認保留、修剪、新植等景觀植栽改善計畫。

最後建議，結合歷史建築教室的活化使用，校園開放空間提出更全面的整體人文價值與空間改善策略，岸裡國小初步估計經費800萬元，教育局及建設局將優先提報內政部營建署提升道路品質計畫，爭取經費補助。

羅永珍感謝楊瓊瓔委員及教育局協助社口國小整修計畫，明年度開始招標、施工，盡快解決學校操場PU跑道問題；楊瓊瓔說，岸裡國小規劃「人行環境及景觀工程改善計畫」同步進行周邊環境營造，改善學校周邊中山路人行道鋪面、校門廣場景觀、設置無障礙空間等，營造學童舒適安全的步行環境與接送空間。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早會勘社口國小，勘爭取700萬元經費整修跑道，預計明年9月完工。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早會勘社口國小，勘爭取700萬元經費整修跑道，預計明年9月完工。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早會勘岸裡國小，發現通學步道腹地狹小，學子通行不便。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早會勘岸裡國小，發現通學步道腹地狹小，學子通行不便。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供

人行道 楊瓊瓔 教育局

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