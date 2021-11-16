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陳建仁「打過高端實驗」赴東歐恐受阻 指揮中心回應

因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

跟兒少代表與政務次長一起聊聊CRC第2次國家報告大小事

文 / 衛生福利部社會及家庭署 提供

你們知道校園中兒少表意權如何發揮嗎?
兒少遇到生活中的煩惱與壓力，如何尋找協助管道呢?
兒少有哪些休閒活動? 藝起來尋美又是什麼呢?

行政院兒權小組執秘李麗芬、中央兒少代表邱襄均與林毅信，直接面對面聊聊兒少的真實想法，為了促進CRC兒少權利，政府將2016年至2020年的成果整理成CRC第2次國家報告，過程中邀請許多專家學者、民間團體及兒少代表一起參加徵詢會議，讓報告更加完整，並即將在今年11月19日早上10時進行發布記者會線上直播！

本次記者會限定特別濾鏡，邀您一起使用一起支持CRC發布記者會，只要拍照上傳就有機會出現在記者會現場喔！
https://winkiss.arplanets.com/viewer/main.html?project_id=927rpH4cp9fnyz

看更多有關CRC國家報告資訊：
CRC資訊網 https://crc.sfaa.gov.tw
CRC小學堂大小事知多少？看影片挑戰囉！https://fb.watch/9icMZ3TUG2/

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