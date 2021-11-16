成大今新書發表 新世代人才7大素養 好奇、智匯入列

創校滿90周年的成功大學今天舉行記者會發表新書「給下一世代人才備忘錄」，指出新世代人才要具備七大核心素養，包括「想像」、「敏捷」、「學思」、「智匯」、「好奇」、「視界」與「共好」。

出席記者會的加拿大駐台北貿易辦事處代表Jordan Reeves說，在現今以及未來的教育，學生必須跨領域學習、了解議題之間互相影響的關係，才是成功的基石。教育者必須讓學生做足準備，成為世界公民，以全球的角度去檢視各項議題。這是至關重要的事，也是當今教育所要克服的最大挑戰。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，人類幾乎沒辦法準確預測未來風險，以能源來說，所有的化石燃料都可能被取代，對商業模式、生產模式帶來無以復加的影響。因此人才培育的第一要點，是先認知未來世界是什麼，才能在起跑點上尋思方向前進。

前教育部長曾志朗將培育下一代人才歸納為「自然觀察智能」、「AI人工智能」、「knowledge知識」以及「experience經驗」的加總。未來世界變化萬千，人們必須處理未來事件的複雜度，以及快速適應轉變速度，透過知識與經驗把事情做到恰到好處，這才是真正的智慧。

永豐餘集團前董事長何壽川說，身為工學院畢業的一員，一直到畢業時，他的老師還在不斷叮嚀，念「工」的人千萬不要忘記你實驗的場所。所有學過的東西要務實的牢記，更不要害怕失敗，因為過程中所累積的經驗，都會變成下一步突破的動力，或是耕耘的基礎。

前世界醫學生聯盟會長李柏錦從學生觀點出發，他說，我們以前常說不要害怕犯錯，這句話除了學生，也應和老師說「請不要害怕學生犯錯」。教育的工作除了錦上添花，更是希望能讓學生有足夠的空間，去進行學習與探索。