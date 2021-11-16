快訊

地方創生券20日截止綁定 還有一半中籤民眾未登錄

WTA年終賽／分組第2闖4強 謝淑薇有望拚第2冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大今新書發表 新世代人才7大素養 好奇、智匯入列

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
成功大學舉行記者會發表新書「給下一世代人才備忘錄」，指出新世代人才要具備七大核心素養。圖／成功大學提供
成功大學舉行記者會發表新書「給下一世代人才備忘錄」，指出新世代人才要具備七大核心素養。圖／成功大學提供

創校滿90周年的成功大學今天舉行記者會發表新書「給下一世代人才備忘錄」，指出新世代人才要具備七大核心素養，包括「想像」、「敏捷」、「學思」、「智匯」、「好奇」、「視界」與「共好」。

出席記者會的加拿大駐台北貿易辦事處代表Jordan Reeves說，在現今以及未來的教育，學生必須跨領域學習、了解議題之間互相影響的關係，才是成功的基石。教育者必須讓學生做足準備，成為世界公民，以全球的角度去檢視各項議題。這是至關重要的事，也是當今教育所要克服的最大挑戰。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，人類幾乎沒辦法準確預測未來風險，以能源來說，所有的化石燃料都可能被取代，對商業模式、生產模式帶來無以復加的影響。因此人才培育的第一要點，是先認知未來世界是什麼，才能在起跑點上尋思方向前進。

教育部長曾志朗將培育下一代人才歸納為「自然觀察智能」、「AI人工智能」、「knowledge知識」以及「experience經驗」的加總。未來世界變化萬千，人們必須處理未來事件的複雜度，以及快速適應轉變速度，透過知識與經驗把事情做到恰到好處，這才是真正的智慧。

永豐餘集團前董事長何壽川說，身為工學院畢業的一員，一直到畢業時，他的老師還在不斷叮嚀，念「工」的人千萬不要忘記你實驗的場所。所有學過的東西要務實的牢記，更不要害怕失敗，因為過程中所累積的經驗，都會變成下一步突破的動力，或是耕耘的基礎。

前世界醫學生聯盟會長李柏錦從學生觀點出發，他說，我們以前常說不要害怕犯錯，這句話除了學生，也應和老師說「請不要害怕學生犯錯」。教育的工作除了錦上添花，更是希望能讓學生有足夠的空間，去進行學習與探索。

記者會 教育部

延伸閱讀

獨／成大大規模食物致癌物研究 這項常見添加物超可怕

獨／成大研究：0-3歲幼兒 因這些食物吃進大量致癌物

Nissan正在研發新世代GT-R油電動力系統？　傳最大馬力至少700匹起跳

台達電執行長鄭平 獲頒成大名譽博士

相關新聞

兩岸「清華」交流遭罰 林為洲：有交流就違法怎交流？

清華海峽研究院於清華大學校內設置新竹辦公室，陸委會與教育部以違反台灣地區與大陸地區人民關係條例為由擬開罰。國民黨立委林為...

管中閔：政治不應介入兩岸學術交流

清華海峽研究院於清華大學設辦公室，被認定違反兩岸條例，教育部長潘文忠說要全面盤點各大專校院兩岸交流情形。台大校長管中閔昨...

金門一家4兒未受國民教育 監院糾正金門縣府、教育部

金門縣發生一家4名子女長期未入學受國民教育，其中長子長達11年，是全台唯一新生逾10年未入學案例，監察院認定金門縣府及教...

成大今新書發表 新世代人才7大素養 好奇、智匯入列

創校滿90周年的成功大學今天舉行記者會發表新書「給下一世代人才備忘錄」，指出新世代人才要具備七大核心素養，包括「想像」、...

高市校園閒置空間再利用 學者：可發起企業認養

高市議員黃柏霖今舉辦「高雄校園建築空間活化使用與環境教育」公聽會，因應少子化，不少校園都有閒置空間，目前高市部分閒置校園...

一家4子女未受國民教育 監院糾正金門縣府教育部

金門縣一家4名子女長期未入學受國民教育，其中長子長達11年，是全台唯一新生逾10年未入學案例，監察院認定金門縣府及教育部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。