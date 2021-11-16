兩岸「清華」交流遭罰 林為洲：有交流就違法怎交流？

清華海峽研究院於清華大學校內設置新竹辦公室，陸委會與教育部以違反台灣地區與大陸地區人民關係條例為由擬開罰。國民黨立委林為洲今天表示，政府進入學校調查相關違反國安法、營業秘密法或其他法律，要很小心。

林為洲說，中國大陸是共產國家，所有機構都是國營機構，學校也是，企業也幾乎都是黨企業，民進黨政府以校內的研討會與合作對象是否是中共所屬或支持機構，甚至有交流就違法也過當，這以後要怎麼交流。

林為洲建議，要不要裁罰還是要看內容，比如說有沒有竊取國家機密或洩露國安相關秘密行為，「用行為規範，而不是用身分規範」。

林為洲指出，法律在規範行為，沒有在規範思想犯，講統一或獨立沒有違法，更何況校園自主、黨政軍退出校園，是長久以來大家追求的，只要不是明顯的違法，就要謹慎處理，否則感覺政治力又進校園，違背民進黨當時追求的價值。