高市校園閒置空間再利用 學者：可發起企業認養

高市議員黃柏霖今舉辦「高雄校園建築空間活化使用與環境教育」公聽會，因應少子化，不少校園都有閒置空間，目前高市部分閒置校園空間供公共托育、日照中心等使用，教育局表示，明年還會有14個學校供社會局成立公共托嬰中心。環保局、農業局也實施環境、食安教育多年。與會學者則認為，校園閒置空間再利用應富想像力，政府也要挹注相關維管經費，才不會讓閒置空間利用變成校方難題。

高師大人力與知識管理研究所教授劉廷揚表示，校園師生不只是現成的師生所擁有，如何引進社區力量，又要阻止不良力量進入是校方難題。劉廷揚舉近日大批SUP遊客進小琉球校園沖板、沖身體的狀況，引起校方不滿，這就是地方特色發展的平衡。

劉廷揚建議，校園閒置空間再利用需因校而設、因地制宜，他提及，未來台積電設廠後，橋頭、楠梓本來閒置的空間也許就會不夠使用，可提前規畫。市府須持續盤點、滾動式調整，朝特色校園、融合校園發展。但因教育局經費有限，也許可結合企業社會責任，讓企業認養校園空間。

樹德科大建築與室內設計研究所特聘教授盧圓華長年參與校園空間改造計畫，他表示，課堂不僅限於校園內，像是鼓山國小對街就有鼓山第一公有零售市場，學校和市場可建立活的環境、食農教育，讓教育有真實的體驗。

高雄大學政治法律系教授廖義銘表示，校園空間活化目前多侷限在中央的政策指示，目前政府大力推動養老、托育、幼兒園等，因此法規上將這些目的解釋成教育相關，符合校園的「原設立目的」。但法規限制是校園空間活化最大的議題，另外環境教育園區的維管責任落在教職員身上，「學校肩負教學、社區共榮責任，管理壓力增，基層怨聲載道」。廖義銘認為，不少閒置空間再利用的管理維護、經費等都讓校長傷腦筋。

屏教大教育行政研究所副教授李銘義則提，台北市有設立「台北市市有建物及用地整合運用導向之規畫開發」作業程序，把空間利用從校園擴及至市有土地，這部分可讓高市做參考，將土地做更有效運用。