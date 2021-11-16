快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

將生冷議題賦予溫度 新北鼓勵學生拍攝稅捐影音

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
新北市政府稅捐稽徵處與新北市國中合辦線上課程，讓學生學習稅捐議題後拍攝影片。圖/新北市政府稅捐稽徵處提供
新北市政府稅捐稽徵處與新北市國中合辦線上課程，讓學生學習稅捐議題後拍攝影片。圖/新北市政府稅捐稽徵處提供

多元學習讓孩子的機會比以前多。新北市政府稅捐稽徵處與新北市國中合作，鼓勵學生組隊透過發揮創意、撰寫劇本，拍攝「雲端發票的好處」等10個稅捐議題影片，學生化身編導與演員自拍影片，感覺「真的太有趣了!」

新北市政府稅捐稽徵處表示，影音線上課程邀請6所新北市國中共20名學子參與。課程包含口語表達、文稿撰寫、媒體影音剪輯及10項稅捐議題專業知識，希望學生透過討論將生冷議題內化，製作出有溫度的影片，吸引更多同學與民眾觀看。

活動講師依智麒說，課程核心著重教導稅捐議題，學生能體驗擔任導演、編劇及演員，促成多方位學習。新北稅捐稽徵處處長張世玢強調，新北市每一位學子都是國家未來的棟梁，藉由舉辦多元學習活動，能提供學生更適性發展。

捐稽徵處指出，影片除了在新北市各國、高中播放宣導，也會上架「新北租稅影音放送站」YouTube頻道供民眾瀏覽；為鼓勵民眾觀看影片了解稅捐議題，臉書粉絲團同步舉辦「稅不著-呼叫暗光鳥」抽獎活動，活動到11月22日截止。觀看稅捐影片請上https://www.youtube.com/playlist?list=PLRpsdN98v815Fb_LB8uIC1pMxngGqx2Vu；活動詳情請至https://www.facebook.com/ntpctax/photos/a.559932254134329/4162865823840936/查詢。

學生組隊參與課程，進行劇本撰寫及影片拍攝討論。圖/新北市政府稅捐稽徵處提供
學生組隊參與課程，進行劇本撰寫及影片拍攝討論。圖/新北市政府稅捐稽徵處提供

自拍

延伸閱讀

新北街頭暴力頻傳 林口警擴大臨檢防暴力滋擾

日台混血正妹選新北市議員？山田摩衣：對自己有期許

平菁舊橋老舊且人車爭道 新北市府花巨資改建

永和大陳社區都更難 新北議員盼市府展現魄力

相關新聞

管中閔提尊重學術自由 蘇揆：不容中共在台大學設分支

清華大學內設置「清華海峽研究院」，國安情治單位質疑恐遭大陸共產黨滲透。台大校長管中閔昨天表示，學術交流、互訪合作是學術自...

管中閔：政治不應介入兩岸學術交流

清華海峽研究院於清華大學設辦公室，被認定違反兩岸條例，教育部長潘文忠說要全面盤點各大專校院兩岸交流情形。台大校長管中閔昨...

桃園教育遊跨大學選修 鄭文燦：36門課助高中生找興趣

桃園市政府今年首推桃園城教育遊跨校選修課程，市長鄭文燦今天上午主持記者會宣布跨校推廣，由大專院校開課、高中學生跨校自由選...

教師諮輔中心 揭牌就挨批

上月初一名女國中教師情緒失控翻桌鬧上新聞版面，教師情緒問題浮上檯面。教育部教師諮商輔導支持中心醞釀一年多，昨正式揭牌，但...

白先勇、蔡明介 獲台大名譽博士

台大昨舉行九十三周年校慶，頒名譽博士給作家白先勇及聯發科技董事長蔡明介。校長管中閔指出，白先勇在文學創作領域成就斐然，並...

王惕吾獎學金 24人獲60萬元

一一○年「王惕吾先生新聞獎學金」得獎名單揭曉，全台各大學院校共廿四位學生獲獎。總獎金六十萬元，研究生每位獎學金三萬元，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。