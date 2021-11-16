將生冷議題賦予溫度 新北鼓勵學生拍攝稅捐影音

多元學習讓孩子的機會比以前多。新北市政府稅捐稽徵處與新北市國中合作，鼓勵學生組隊透過發揮創意、撰寫劇本，拍攝「雲端發票的好處」等10個稅捐議題影片，學生化身編導與演員自拍影片，感覺「真的太有趣了!」

新北市政府稅捐稽徵處表示，影音線上課程邀請6所新北市國中共20名學子參與。課程包含口語表達、文稿撰寫、媒體影音剪輯及10項稅捐議題專業知識，希望學生透過討論將生冷議題內化，製作出有溫度的影片，吸引更多同學與民眾觀看。

活動講師依智麒說，課程核心著重教導稅捐議題，學生能體驗擔任導演、編劇及演員，促成多方位學習。新北稅捐稽徵處處長張世玢強調，新北市每一位學子都是國家未來的棟梁，藉由舉辦多元學習活動，能提供學生更適性發展。