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台灣新詩教父獲吳三連文學獎 蕭水順：台灣人的心比天空寬闊

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
副總統賴清德出席吳三連獎頒獎典禮。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
副總統賴清德出席吳三連獎頒獎典禮。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

台灣新詩教父蕭水順（蕭蕭）、科幻小說家鄭亦煦（伊格言），以及藝術獎的作曲家錢南章、陶藝創作者徐永旭等四人拿下有台灣諾貝爾獎之稱的第 42 屆吳三連獎。文學獎獲獎人蕭水順說，在頒獎前他才經歷了開胸手術，也在朋友的祝福中體驗了台灣人的溫暖，讓他相當窩心。鄭亦煦則在致詞時笑稱，很高興終於讓父母看到兒子的成果發表會了。

文學獎獲獎人蕭水順致詞時提到，他前陣子剛做完開胸手術，連頒獎影片都無法錄製，但當時周邊的朋友都為他祈福、禱告，讓他感覺到「這就是台灣人」，並引用雨果的名句：「世界上最寬闊的是海洋，比海洋寬闊的是天空」，指出「比天空更寬闊的是台灣人的心。」

同為文學獎獲獎人的鄭亦煦曾經在父母的期待下，一路掙扎著做「人生勝利組」，一波三折下考取醫學系的他雖成為了父親的學弟，卻嚴重適應不良，家庭關係上也並不愉快，而他在經過家庭抗爭後，毅然轉戰中文系，找到適合自己的領域與創作風格，過去的曲折經歷更成為他在創作上的珍貴資產。

頒獎典禮上，他特別向來賓介紹一同出席的父母，並笑稱「大家都說，孩子結婚的時候是父母的成果發表會，雖然我還沒結婚，但今天終於有機會讓爸媽做我這個兒子的成果發表。」他也說，雖然父母曾在他創作路上帶來了不少磨難，但很感謝他們的支持。

獲得藝術獎的作曲家錢南章致詞時說，「有人問我靈感是怎麼來的，我都說，我在鋼琴上試了一百個音符後，刪掉不對的九十九個，最後那一個就是我的靈感」，他曾經一度想把自己的樂譜和創作捐給國家後，就開始過悠閒的退休生活，但現在「我的第九號交響曲就快完成了，只差一點點，我一定可以把它做完！」

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