聽新聞
test
0:00 / 0:00
死了一個代理教師之後 教部成立全台首間教師諮輔中心
日前嘉義縣一名代理教師疑因工作造成的心理壓力輕生，教師的心理健康受關注。教育部國教署今天表示，為提供教師一扇情緒抒發的窗口，已依教師法第33條第4項規定，委台灣師範大學教授王麗斐規畫設立「教育部教師諮商輔導支持中心」，提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務，今天舉行揭牌儀式。
教育部表示，主管機關為國教署的學校，都能使用此中心資源。期望透過教師諮商輔導支持中心成立，滿足教師紓壓、減壓及自我覺察的需求，進而發揮教學專業，提升學生受教品質。該中心的成立，提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務，並增強教師自我照顧能力、妥適處理校園人際及家庭關係，藉此達到身心平衡，並提升學生受教品質。
國教署說明，「教師諮商輔導支持中心」提供專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導以及心理危機介入等4項支持服務事項，包括工作適應、輔導與管教學生經驗、親師溝通、生涯規畫、壓力調適、人際關係、情緒管理等，希望中心能成為「教師ㄟ後頭厝」。
請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言