死了一個代理教師之後 教部成立全台首間教師諮輔中心

日前嘉義縣一名代理教師疑因工作造成的心理壓力輕生，教師的心理健康受關注。教育部國教署今天表示，為提供教師一扇情緒抒發的窗口，已依教師法第33條第4項規定，委台灣師範大學教授王麗斐規畫設立「教育部教師諮商輔導支持中心」，提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務，今天舉行揭牌儀式。

教育部表示，主管機關為國教署的學校，都能使用此中心資源。期望透過教師諮商輔導支持中心成立，滿足教師紓壓、減壓及自我覺察的需求，進而發揮教學專業，提升學生受教品質。該中心的成立，提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務，並增強教師自我照顧能力、妥適處理校園人際及家庭關係，藉此達到身心平衡，並提升學生受教品質。

國教署說明，「教師諮商輔導支持中心」提供專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導以及心理危機介入等4項支持服務事項，包括工作適應、輔導與管教學生經驗、親師溝通、生涯規畫、壓力調適、人際關係、情緒管理等，希望中心能成為「教師ㄟ後頭厝」。

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