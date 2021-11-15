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台中潭陽、東寶國小操場老舊需整修 民代爭取經費改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天和相關單位，到潭子區潭陽國小、東寶國小會勘操場老舊問題。記者游振昇／攝影
立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天和相關單位，到潭子區潭陽國小、東寶國小會勘操場老舊問題。記者游振昇／攝影

立法委員楊瓊瓔和台中市議員賴朝國接獲潭子區潭陽國小、東寶國小校長及多位家長陳情，學校的操場長年使用，歷經烈陽曝曬、雨季積水，甚至是樹木竄根造成跑道隆起等各種情形，操場早已老舊不堪使用，學童玩得不安全，家長也提心吊膽，楊瓊瓔向教育部爭取獲得教育部核定，今天現場會勘，如果設計、招標順利，最快明年9月10日前可完工驗收。

楊瓊瓔與賴朝國今天再度邀集台中市政府教育局副局長葉俊傑到潭子區潭陽國小、東寶國小二所學校現場勘查，並告知校長及家長會已獲得教育部核定整修改善，期盼能解決各校操場老舊，跑道破損等問題，為孩子爭取優質的教學及運動場所。

賴朝國表示，曾接獲校長及家長反映，學校操場老舊破損，或是因排水不良導致大面積積水，有的則是因樹木竄根造成跑道隆起，影響學童活動的安全及不便，他感謝楊瓊瓔委員及教育局積極協助學校提出校園操場與周邊設施整修計畫經費，獲得教育部核定，明年度開始就會陸續招標、施工，希望能盡快解決學校操場設備老舊、不堪使用的問題，讓孩子們在學校有舒適、安全的運動場地。

潭陽國小校長吳德惠及東寶國小校長陸朝炳指出，學校跑道已使用10多年，操場跑道磨損、加上老榕樹根竄生，致使跑道隆起高低不平破損嚴重，對於使用的學生非常危險，急需整修給師生一個安全的教學環境。

教育局副局長葉俊傑說，關係到學生安全的設施應優先改善，更要全力爭取經費，經楊瓊瓔委員積極與教育部協調、爭取，終有促成校園建設的改善，潭陽國小、東寶國小2間學校操場的ＰＵ跑道整修，每間專案預算全額補助以不超過700萬元為原則。

葉俊傑提醒學校，教育部將在12月20日前審查及核定計畫，學校必須在明年2月10日之前完成規劃設計及細部設計審查，同月28日前完成工程招標作業並簽約，明年9月10日以前完工驗收，因學校多，一定要提早作業，避免開工日期過於集中，造成發包無人投標的情況。

楊瓊瓔表示，學校跑道在學生奔跑、競賽中，超過使用年限幾乎都會出現跑道磨平等情況，緊鄰跑道的樹木竄根也會嚴重影響跑道平整，對於學生盡全力奔跑時容易發生危險，學校跑道在晚間也是社區民眾運動的重要場地，因此請學校儘速提計畫，她會請教育部儘速核定經費，讓工程可以加快進度，盡早施工和完工。

立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天和相關單位，到潭子區潭陽國小、東寶國小會勘操場老舊問題。記者游振昇／攝影
立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天和相關單位，到潭子區潭陽國小、東寶國小會勘操場老舊問題。記者游振昇／攝影

教育部 楊瓊瓔 教育局

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