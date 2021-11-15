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談當代大學生必讀書單 白先勇首推紅樓夢

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
作家白先勇獲贈台大名譽博士。記者潘乃欣／攝影
作家白先勇獲贈台大名譽博士。記者潘乃欣／攝影

108課綱文言文占比降低，大專校院文學院也朝就業導向辦學，細讀文學經典的學生越來越少。著有《台北人》等書的作家白先勇今天接受媒體聯訪時談到，他鼓勵當代大學生讀文學經典，尤其必讀《紅樓夢》，因為此書紀錄豐富的中國文化傳統。

白先勇畢業於台大外文系，今天獲贈台大名譽博士，並出席台大今天上午的校慶典禮致詞。他會後接受媒體聯訪時談到，我國人的文化認同是破碎的，他認為大學生正處求知慾望最強的時期，應該要接觸經典，否則像是換了失憶症。

白先勇提到，我國注重科技發展，其實科技最終服務人類，人文才是其根本。美國是科技強國，他們的大學校園談「西方文明」，從頭講起，一直講到現代，所以美國學生對自己的文化都有基本認識。

白先勇分享，他已在台大講了100個小時的紅樓夢，從頭講到尾，希望大學生都能接觸這部經典。行有餘力，他也鼓勵大學生讀唐詩、宋詞，這些都是讓讀者認識中國傳統文化的重要著作。

台大 大學生 白先勇

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