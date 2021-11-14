高市13所國小總量管制 校長：新建案帶來人口壓力

高雄市今年有13所國小實施總量管制，除了中山、鳳翔、河堤、四維等10校是資深明星國小，楠梓的援中國小、右昌國小是近年新列入的總量管制小學。市議員黃文志說，楠梓近年移入人口多，新興建案主打優質學區，年輕家庭遷入後卻因總量管制而無法就讀，怨聲不少。

陳姓家長說，不少跨區寄戶口就學狀況影響在地居民權益，希望教育局能改善這情況，保障在地學子權益。右昌國小列為總量管制國小有3年的時間，校長陳瑞鴻說，台積電設廠消息確認後，楠梓區人口勢必會再攀高，總量管制學校較大壓力在校園空間，不論是學生活動或專科教室空間都會被壓縮，校園空間不足對學生會有負面影響。

教育局長謝文斌說，已選在高雄大學旁將新設國小，楠梓、楠陽國小都有增加校舍計畫。高師大教育系主任鍾蔚起提醒，設新校至少研究近6年出生率，才不會幾年後又面臨學生數不足的新問題。

鍾蔚起說，部分縣市實施大學區計畫，一個學區內有多個國中小，可紓解滿額學校壓力。鍾尉起也坦言，多數學校會滿額，還是因為跨區就學狀況，因寄戶口仍符合相關就學規定，但卻不利有實際居住的學生，市府應思考如何保障實際居住在學區內的就學權。

援中國小校長謝瑛娟說，今年9月就改分發了74名小一新生，學校調查在這5年內平均要入學的學生會有10班人數之多，但援中每個年級僅能容納5班，「等於每年都要一半的學生數要改分發出去鄰近學校，對我們和鄰近學校來說都是壓力。」謝瑛娟曾建議教育局在校園附近的大學南路空地新建校舍，但目前仍苦無經費。謝瑛娟說，援中國小附近有十多個大樓建案正在大興土木，「除了學區內的學生本來就消化不完外，還面臨蚵仔寮地區越區就讀的壓力。」

高雄市新上國小情況特殊，因鄰近的河堤、中山、龍華國小都是管制學校，入學報到數滿額後，常就轉分發到新上國小，今年轉分發的新生，加上原就設籍學區的7班，新上小一就有12班；其他年級不斷有轉學生要轉入，但班級人數都已經額滿，無法再承接轉入學生。

「教育局應有彈性『預警』機制！」新上國小校長王彥嵓說，新上已經連續3年以2至3班的人數增班，目前可以提供為普通教室的專科教室僅剩5間，雖然依據「高雄市國民中小學實施學生人數總量管制作業要點」，要變成總量管制學校，必須近5年的新生人數有增加趨勢，並超過現有校舍數量及班級規模者，但學校已向教育局提出「預警」，請求是否將有相同問題的學校提早納入總量管制學校的可行性。