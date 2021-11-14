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教育部放寬防疫規定 開放大專規畫獨棟檢疫宿舍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部放寬宿舍防疫規定，開放各校規畫校外獨棟宿舍做為檢疫宿舍，舍內需符合一人一室等原則。本報資料照片
教育部放寬宿舍防疫規定，開放各校規畫校外獨棟宿舍做為檢疫宿舍，舍內需符合一人一室等原則。本報資料照片

政府推估明年初春節返鄉人數增，只開放境外生來台後入住集中檢疫所至今年底。為提升檢疫量能，教育部12日發函放寬大專校院宿舍防疫規定，正處居家檢疫、隔離的學生仍不可入住宿舍，但即日起開放各校規畫校外獨棟宿舍做為檢疫宿舍，舍內需符合一人一室等原則。

教育部高教司表示，大專校院內的檢疫宿舍必須是獨棟，且經地方衛政單位檢核通過的校外宿舍，並須符合一人一室、獨立衛浴設備、通風良好等條件。

教育部表示，檢疫宿舍住宿生活動範圍以自己房間為限，不可離開自己的房間，或進入其他居家隔離或居家檢疫者的房間。房間廢棄物應依衛福部疾管署「因應COVID-19醫療機構、集中檢疫場所、居家隔離／檢疫及一般民眾生活之廢棄物分類及清理作業原則」辦理。

高教司說，在學生入住檢疫宿舍前，應先針對空調系統、室內地面、牆壁、器物表面、浴廁的所有表面、私人物品進行清消。

高教司進一步說，學校若沒有符合規定的檢疫宿舍，當有學生被匡列為居家隔離時，要依地方衛政單位指示，入住符合一人一室（須具獨立衛浴設備）的自宅、租屋處或防疫旅館。

宿舍 教育部 高教

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