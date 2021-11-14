台語漢詩詞吟唱比賽傳承文化 百名參賽者橫跨9歲到80歲

為體驗台語詩詞吟唱之美及推動在地藝文傳承，年度「全國台語漢詩詞吟唱比賽」昨於中和盛大展開，立法院長游錫堃表示，吟唱除能豐富個人涵養、推廣文化傳承外，更能落實詩詞吟唱在地化、生活化；共同主辦方新北市灘音吟社也說，吟誦詩詞是語言上最精緻的文化表現，透過台、客語吟誦造就台灣獨特之漢文化。

中和區公所與灘音吟社在昨日於中和市民活動中心共同辦理第四屆「全國台語漢詩詞吟唱比賽」，比賽以台語吟唱方式詮釋古典詩詞，吸引全國各地參賽者挑戰，年齡從9歲到80歲都有，共計百餘名大、小朋友參與熱鬧的文化饗宴。立法院長游錫堃、立法委員江永昌出席。

比賽過程中，參賽者依序吟唱古典詩詞，並由專業評審委員聆聽及評審，結果今年由編號65號陳宥萁小朋友拔得頭籌，吟唱曲目為漢武帝的「秋風辭」，第二名為吳人寬、第三名為莊岳璘等三位獲獎。另外，為鼓勵未來更多年輕學子參與，主辦單位還特別頒發本屆8位國小參賽者每人榮譽狀及獎品各1份以資鼓勵。

游錫堃今年是第三度受邀出席比賽活動現場，還當場以台語即席吟唱錢振鍠的「弔簡大獅」、張晴川的「悼蔣渭水先生詩」及賴和所作的「吾人」等三首詩詞，為比賽揭開序幕。他表示，詩詞吟唱除可豐富個人文學涵養、推廣漢詩吟唱文化傳承，更能藉活動讓更多人解台語文化，落實詩詞吟唱在地化、生活化。

灘音吟社特別贈與游錫堃一幅指定曲目李春榮所作的「母語傳承」墨寶，感謝他對傳承漢語文化詩詞藝術的大力支持。灘音吟社執行長洪世謀表示，吟誦詩詞是語言上最精緻的文化表現，以台、客語吟誦不僅能保留漢詩詞中古音元素，更是台灣獨特之漢文化。他強調，活動達到台語的傳承、文學修養的提升、綻放吟唱的風華，是中和區公所持續推展藝術文化之具體展現，也盼明年能有更多民眾參加。