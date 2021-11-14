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畢業對接美大學 新北首推「技職高中雙聯學制」昨開課
新北市首次推動雙聯學制，7所公立技術型高中8月底，與美國箴言高中（Living Word Lutheran High School）簽訂雙聯學制合作備忘錄，該班昨（13）日正式開課，預計明年5、6月成果發表。新北教育局技職教育科長江彥廷說， 當學生完成學制的畢業門檻，將有台美高中的畢業證書，升學不僅能對接美國大學，也能豐富學校學習歷程檔案。
江彥廷指出，技職高中的雙聯學制，比較複雜，在於每位學生科別不同，有機械科、餐飲科或汽車科等，要如何上課才達到學分數，為此跟美國箴言高中協調，以素養課程的概念來調整；比如說，物理、化學課以綜合性的科學課程來教授，不會有明顯的學科邊界，內容也為台灣技職學生做些調整。
江彥廷說，未來雙聯學制的模式將有三種：一是兩年在國內，一年去國外；其次是暑假都去國外；最後則是，三年畢業後再去國外。目前與箴言高中簽訂的合作方式，是三年都在台灣就讀，暑假則安排暑期營的方式赴美國學習；每週上約9小時實體或線上課程，畢業就有美國與台灣學校2張高中畢業證書。
至於後續升學管道，江彥廷表示，有兩種，一種是美國箴言高中所對接的美國大學，另外一種則是，國內大學專門給雙聯學制入學管道，目前洽談到的有國立聯合大學；若沒有通過上述管道去申請大學，也能將經歷放入學習歷程，走特殊選才申請大學，畢竟課程是以外語為主，去其他學校申請，競爭力也不容小覷。
教育局日前表示，該計畫自110學年度起，每年度招生1班，由7所公立技術型高中，包括樟樹國際實中、泰山高中、新北高工、三重商工、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工的高一學生組成。該班昨日正式開課，預計明年5、6月將有成果發表；另外，新北也為獎勵優秀學生，每學生每年5萬元獎學金，共計補助21名，持續補助三年。
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