雲林教育處網路遭駭客勒索 全縣百餘所學校網路全掛點

雲林縣教育處共構網站的資料庫系統本月4日遭受勒索病毒攻擊，駭客入侵封鎖所有網頁要求贖金解碼，致全縣百餘所學校網站全部掛點，無法作業，教育處立刻報警，緊急請資訊工程師展開解密搶救，到今天為止已挽回約八成的資料，預計下周一可全數恢復正常運作，為防止駭客再侵犯，教育處也將建置更高端的防火牆戒備。

「怎麼進不了學校網站！」、「無法進入系統登記學生成績！」、「學校資料庫全不見了！」本月四日雲林縣教育處和全縣185所國中小共構的電腦網站資料庫，遭駭客的勒索病毒入侵，全縣所有國中小網站全數被封鎖，網頁掛點，師生無法上網，家長也無從上網點閱學校公告或查閱孩子成績，紛紛向學校反映。

各校詢問電話打到爆，因逢學校期中考，無法上網作業的老師更傷腦，最苦惱莫過於學校的資訊管理員，尤其偏鄉管理員盡是高齡老師兼任，網頁掛點也束手無策，只能向家長說明原由，等待救援。

教育處長邱孝文說，當天被駭後，駭客曾要求上網談解密價碼進行勒索，教育處決定不妥協，為不讓駭客得逞馬上報警，同時委請縣府資工部門和委外廠商的工程師展開搶救行動，至今天已救回約8到9成的資料，多數學校網頁也陸續恢復，預定下周一全縣各校網頁即可全部恢復正常運作。

邱孝文說，這次駭客攻擊手法是透過遙控程式，在使用RDP(windows的遠端桌面程式)針對資料庫伺服器進行攻擊，導致資料庫內部檔案都被重新加密， 連帶系統端的備份檔案也一併被加密，屬新手法不易破解。