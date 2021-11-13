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搶救瀕危原住民族語 高市原教中心讓「族語E起來」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市首創「族語E起來-學習詞表學習平台」，今在二苓國小原住民教育資源中心展示成果。記者王昭月／攝影
高雄市首創「族語E起來-學習詞表學習平台」，今在二苓國小原住民教育資源中心展示成果。記者王昭月／攝影

高雄市政府教育局結合線上學習測驗、自動紀錄學習歷程等多項功能首創「族語E起來-學習詞表學習平台」，透過影音豐富多元效果增強部落族人學習力，搶救瀕危的原住民語言，今早高雄市原住民族育資源中心舉行成果發表會暨推廣教育活動，分享復振族語的成效。

「族語E起來-學習詞表學習平台」是高雄市原住民族教育資源中心110年度族語教材研發計畫的重點項目，也是全國第一個由縣市政府自行研發的原民族語學習的平台，今年已完成高雄「卡那卡那富族」與高雄市原鄉人數最多的「郡群布農族語」初級、中級字表，明年度規畫延續至中高級與高級字表。

高雄市教育局原住民族教育資源中心為促更多原住民族體認族語之美，同時善用媒體科技連結族語教學資源，今早偕那瑪夏國中舉辦「族語E起來-學習詞表學習平台」成果發表，出席的高市議員陳幸富表示，112學年度起，原住民族語在國、高中將變正式課程，族語教師也變正職，除此今年12月4日通過族語認證

高雄市「族語E起來-學習詞表學習平台」，以「卡那卡那富族」、「郡群布農族語」初級、中級學習詞表為主要內容，提供逐字發音的單詞、例句教材、可紀錄學習歷程測驗評量區，供族語教師教學與學生學習並檢測使用，提升族語學習興趣與教學成效。高市教育局科長鍾毓英表示，平台未來會從兩種語言，擴展到更多族語。

那瑪夏國中洪自強校長表示，族語學習平台的創發動機來自學校參加教育局主辦的國中生英文單字競賽，經接觸洪敏雄老師建置的「澎湖灣英語線上測驗系統」，認為族語亦可透過聲音、圖片及評量、有學習歷程的系統學習。

那瑪夏國中葉一萱主任說，族語平台的建置由高師大鋰榮富老師指導，洪敏雄老師團隊提供網路技術、卡那卡那富族翁德才、布農族韃虎.伊斯瑪哈單.伊斯立端等老師撰稿跟錄音；孔岳中及周秀梅老師審查，還有5歲的沙力瀾.伊斯瑪哈單.伊斯立端跟著父親一起錄製語音單字，讓網站更具童趣及族語傳承的意義。

「族語E起來-學習詞表學習平台」為高雄市首創。記者王昭月／攝影
「族語E起來-學習詞表學習平台」為高雄市首創。記者王昭月／攝影
高雄市「族語E起來-學習詞表學習平台」，以卡那卡那富族、郡群布農族語初級、中級學習詞表為主要內容，提升族語學習興趣與教學成效。記者王昭月／攝影
高雄市「族語E起來-學習詞表學習平台」，以卡那卡那富族、郡群布農族語初級、中級學習詞表為主要內容，提升族語學習興趣與教學成效。記者王昭月／攝影

原住民語 高雄市 教育局

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