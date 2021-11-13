學習歷程公版模組年底換系統 受災學校：看新聞才知道

教育部委託暨南大學將學習歷程檔案公版模組向上集中管理，卻因工程師失誤，導致2萬5000筆資料遺失，事發一個多月，教育部今晚提出8頁檢討報告，國教署長彭富源自請記過、高中職組長張永傑自請處分，今年底將不再與暨大續約公版模組計畫，將協助學校依需求選用其他模組。

有教師認為，明年將迎來新課綱首屆畢業生，高三生還要上傳最後一學期的資料，此舉形同「臨陣脫逃」，學校恐須重新適應新系統，但也是預料之內。多所受災學校今天傍晚接獲記者來電，直言「看到新聞才知道」；也有家長憂心系統轉換的穩定性，政府應將相關作為與民眾說清楚。

今年九月底，因暨大工程師設定失誤，導致全台81校、7854名學生，在9月5日至22日期間上傳的2萬5000筆資料遺失。教育部長潘文忠多次對外致歉，立法院教育及文化委員會10月13日要求教育部一個月內提交檢討報告，國教署直到今天傍晚5時30分才將書面報告函送立法院。

在這份8頁、近6000多字的檢討報告內容，國教署已請受影響學校「逐生」、「逐檔」確認學生重新上傳檔案的意願，並於10月26日完成上傳，另有469件無意願重傳；另也提出五項精進作為，包含強化機房管理專業能量、加強備份監控並落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制、爭取國教署設立資訊專責單位、轉移高中學校學習歷程系統維運及向上集中作業機制。

針對廠商疏失責任，教育部說，現行公版模組委外團隊的管理效能不足，需投入更龐大的資源才能完善；另外，公版模組多次調整後仍然無法完全符合各校需求，考量現今已有多家廠商開發出更多元、更能客製化的學習歷程模組，將不再與暨大續約辦理公版模組計畫。

教育部表示，國教署與暨大公版模組計畫只到今年12月31日。多所受災學校今天傍晚接獲記者來電，直言「我現在才知道」。也有學校指出，明年將迎來首屆新課綱畢業生，高三生還要上傳最後一學期的資料，此舉形同「臨陣脫逃」，學校恐須重新適應新系統，也不確定新系統好不好用，事關重大。

知情人士直言，廠商能力不足眾所周知，如今公版模組犯下低級錯誤就「不續約」，只是剛好而已。此外，也有教師指出，其他廠商也許會覺得這些學校是「燙手山芋」，未來若遇到系統塞車，或不習慣等問題，恐怕會比過去更緊張，考驗學校與接手廠商的智慧。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，懲處適當即可，但更重要的是重建學生、家長的信心，確保以後不會再有檔案遺失。他也提到，先前僅是因人為導致資料遺失，未來若有駭客蓄意竊取資料，政府如何確保資訊安全，應將相關作為與民眾清楚說明。

教育部表示，系統轉換期間會兼顧學生檔案上傳的權益與檔案保存，目前除公版模組外，已有許多廠商開發出相關模組，學校可依不同的需求，提供更多元、客製化的選擇，包括校務行政系統廠商自行開發的學習歷程模組，或是可供介接的API（應用程式介面）。