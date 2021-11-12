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享音樂、玩色彩、動肢體！「師大小大師2022冬令營」讓孩子的天賦自由

聯合線上 / 黎允之

隨著 108 課綱開始啟動，強調「素養」導向的教育，讓家長不再希望孩子只是學習單一的「才藝」，而是能真正學到帶著走、運用在各個層面的「能力」。

傳統才藝班著重樂器演奏、繪畫技法，已經不能滿足未來孩子的需求，必須升級成涵蓋不同面向的學習，才能讓孩子「做中學、玩中學」，讓大腦知識、創意思考透過肢體活動得到整合。而結合教育和樂趣，能夠幫助孩子發展潛能、建立自信的「育樂營」，更是令許多家長和孩子趨之若鶩。

圖∕臺師大提供
圖∕臺師大提供

即將到來的寒假，臺師大進修推廣學院為大班到國小的孩子推出「樂動-育樂營」，利用多種運動項目，如：徒手訓練、球類、肢體開發等，讓孩子在遊戲學習中發展運動潛能，培養對運動的興趣，開心放電之餘，還能增強體魄，練出一身好本領。

此外，全新營隊「音樂素養營」以美國E. Gordon的音樂學習理論為基礎，跳脫演奏樂器的框架，讓尚未接觸樂器的孩子，也能培養聽想、即興、合唱、視譜、合奏的能力，發展所需要的音樂素養，在課堂中，孩子們將組成「身體節奏樂隊」，打造耳目一新的音樂饗宴！

圖∕臺師大提供
圖∕臺師大提供

「創新美術營-童畫繪本森林」則藉由情境故事的引導、將音樂肢體律動結合繪本創作，帶領孩子走進奇幻森林，讓圖畫課程不再單調枯燥。課程將透過審美、探索和實踐，幫助孩子在生活中培養藝術美感涵養，運用藝術提升觀察力、專注力，並且玩轉大腦的創造力！

除了享音樂、玩色彩、動肢體，還有茶道、Scratch程式設計小大師、主題式美國生活營、兒童理財營、忍者學校、小小神射手、創客工程、戲劇表演營等豐富多樣的冬令營課程，滿足孩子不同的學習需求。

因應遠距教學趨勢，臺師大進修推廣學院也特別推出「線上小大師」課程，讓孩子不用出門，在家就能學習攝影、建築設計、烏克麗麗、魔術、手作、科學實驗、心智圖法和筆記技巧……等，幫助孩子培養跨界素養，在體驗中學習，在學習中玩出一生受用的能力！

更多資訊請參閱「師大小大師」官網>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F

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