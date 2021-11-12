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教部徹查兩岸交流 公私立大學跳腳「政治是一時的」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報資料照片
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清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，教育部將徹查各大專校院，學界憂心兩岸學術交流探低點，也憂學術自由與人權將受侵害。教育部長潘文忠兩度重申「學術自由不能牴觸法律」，國立大學校院協會暨私立大學校院協進會今天聯合聲明指出，政治是一時的，學術是永遠的，若因政策轉變，而將大學多年前公開合法的活動，編排入罪於今日，將對大學造成傷害。

國立大學校院協會、私立大學校院協進會表示，大學的存在，是為了社會探索未知，讓全體社會長期獲益。兩會也提到，憲法賦予大學較社會各部門更大的自由保障，因此政府對大學的管理，應以低密度為原則，如果使用嚴刑密法，大學必然動輒得咎，若大學只能執行行政機關的意志，就失去了大學的天職。

兩會指出，如果因政策轉變，而將大學多年前公開合法的活動，編排入罪於今日，將對大學將造成傷害。政府對於所使用的法律，必須明辨其適用性，並審慎其保留與比例原則。

「政治是一時的，學術是永遠的」兩會認為，古今中外，學術經常不見容於一時的政治環境，那就是考驗社會是否進步、文明能否永續的時刻。過去的殷鑑俱在，因政治需要而壓迫大學，歷史證明那些壓迫都是錯誤的，擁有政治權力者要三思。

教育部 潘文忠 新竹

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