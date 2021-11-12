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諸羅山盃少棒賽復賽有望！市府： 朝縮小規模復辦努力

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市教育處長林立生(中)，向市議員戴寧(左)說明，諸羅山盃少棒賽朝縮小規模復辦方向努力。記者卜敏正／攝影
嘉義市教育處長林立生(中)，向市議員戴寧(左)說明，諸羅山盃少棒賽朝縮小規模復辦方向努力。記者卜敏正／攝影

嘉市教育處日前宣布原定今年12月舉辦的第24屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，因疫情影響，取消辦理實體賽事，近期疫情趨緩，市民、參賽小選手爭取復辦，議員直言「東京奧運都可辦，為何諸羅山盃不能？」教育處今表示，朝防疫、縮小規模復辦方向努力。

「回顧展一定辦、復辦仍在努力！」教育處長林立生表示，諸羅山盃少棒賽去年已拿到體育署12大精選賽事，市府當然很希望辦，但之前防疫期宣布停辦，預算、場地、裁判都須重新準備，為防疫已決定不向外縣市借場地，嘉義市目前已有6個場地，還有嘉大的場地在接洽中。

林立生說，裁判部分也必須努力，畢竟分散在多個場地、比賽裁判人數就多，當初決定停辦，原裁判可能已經安排其他工作，這部分仍在積極協調中；另經費也必須重新申請。

嘉市議員戴寧指出，原訂今年12月辦理24屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，因疫情影響，取消辦理實體賽事，引起網友、市民關心，都希望可繼續辦理，上周已質詢過，今天就應該宣布是否要辦，怎麼可以拖延，教育處要加快腳步。

「東京奧運都可辦，為何諸羅山盃不能辦？」市議員蔡永泉說，許多小選手都期待諸羅盃，很多人從小練球，為的就是參加這場比賽，比賽為孩子留下一輩子珍貴記憶，東京奧運和未來設計展都可辦，諸羅山盃為何不行？大人要停止舉辦活動真的要考慮清楚。

東京奧運 裁判 疫情

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