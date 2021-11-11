宜蘭率先修改健檢補助 5千名教師及約聘僱臨時人員受惠

宜蘭縣政府最近增修教職員工健康檢查補助原則，除了針對40歲以上教職員工提高健檢補助額度外，更擴大到40歲以下的教職員工及代理代課老師，也有5年一次1200元的健檢補助，全縣100所國中小及縣立高中約有5000名教師及約聘僱臨時人員可以受惠。

宜蘭是全國第一透過修改「宜蘭縣政府所屬各級學校教職員工健康檢查補助原則」把代理代課老師健康檢查制度納入法規補助的縣市，而且也把現有的健檢補助額度予以調高，法規從明年起生效。

行政院8月通過修正「中央機關（構）員工一般健康檢查補助基準表」，修正重點是將40歲以上之中央各機關、國立各級學校之法定編制內依法任用、派用及聘任之人員、工友及連續服務滿一年聘僱人員等人員列入補助，將經費補助額度從每兩年一次3500元提升為每兩年一次4500元。

宜蘭縣政府為了發揮照顧基層教育人員的精神，最近特別修正補助規定，凡符合前述資格的學校教職員工，也享有同樣補助，提升為每兩年補助一次4500元。

此外，有鑑於對於健康及預防醫學重視，縣政府特別把40歲以下的各編制內教育人員、服務6個月以上未滿1年竹代理代課老師、約聘僱人員及臨時人員納入補助對象，未來每5年，可以申請一次1200元健康檢查經費補助。