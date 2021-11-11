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軍公教明年調薪 全教總：教師學術研究加給應調足4%

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
軍公教明年元旦起確定調薪4%，全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，行政院在計算教師學術研究加給時也應調足4%。圖／全教總提供
軍公教明年元旦起確定調薪4%，全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，行政院在計算教師學術研究加給時也應調足4%。圖／全教總提供

軍公教明年元旦起確定調薪4%，全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，行政院人事行政總處提報兩方案，提醒在計算教師學術研究加給時也應調足4%，避免採用過去「相同本俸，定額調整」的方式，否則教師調薪恐遭受不平等對待。

全教總表示，2018年軍公教調薪時，一般公務人員的薪資均實足達到3%，但教師的薪資調整卻不到3%，問題在於教師的學術研究加給不到3%，導致高中以下教師（含校長）的調整比率在2.49％至2.85％之間，而公立大專校院副教授、助理教授、講師之調整比率則在2.17％至2.5％之間。連本俸的部分合起來計算，均達不到政府所宣稱的3%

全教總指出，教師本俸調整均有達到3%，教師學術研究加給之所以達不到3%，是因為調薪計算採用的是「相同本俸，定額調整」，由於教師的學術研究加給比同薪級公務人員的專業加給來得高，在分子相同、分母比較大的情況下，教師的學術研究加給均達不到3%，最嚴重的是副教授只有調漲2.14%，教授等級的若非當年有玉山計畫，恐怕連2%都不到。

全教總說，據媒體報導，行政院人事行政總處目前向提報行政院二個方案，一是根據多數人的同數額俸點計算，推估將調升逾3％，但不到4％；二是直接調足4％，呼籲行政院長蘇貞昌要選對方案，以免調薪的美意反成了傷害。

全教總說，政府宣布的軍公教調薪既然是採取依百分比計算方式，就不該採取「定額加薪」的計算方式，導致實際調薪結果與政策宣示不符的情形發生。

此外，立法院教育及文化委員會昨日審查教育部預算時，立委吳思瑤也問及軍公教調薪，代理、代課老師鐘點費是否一併調升？國教署長彭富源僅語帶保留回應，會再研議。

全教總 軍公教 行政院

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