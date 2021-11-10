雙語、新課綱爭議多 國教署遭凍1500萬預算

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，多名立委針對學習歷程檔案、雙語政策、班班有冷氣、實驗教育等政策提出疑義，教育部今年共編列1337億元國民教育預算，立法院初審凍結國教經費新台幣1500萬元，教育部必須提出書面報告，才能申請解凍預算。

今年9月底，教育部委託暨南大學協助學習歷程檔案向上集中，卻因工程師失誤導致2.5萬筆資料遺失，如今一個多月過去，教育部仍未提出檢討報告及行政究責。立委林奕華表示，沒辦法再審查預算前看到檢討報告，實在不太恰當。她也提到，教育部談的檢討內容，報告內容絕對都有，現在不僅相關作為、懲處究責都不清不楚，「從行政面來講真的很奇怪」。

國教署長彭富源則說，「有關責任，我不會沒有責任」；至於廠商究責，彭富源表示，該案是以行政契約處理這件事情，會朝不續約來處理，至於後續如何向上集中，會再看是要委託外面廠商，或是跟大學合作來到民間的A級機房，會再與資科司討論。

立委王婉諭則提到教學正常化的問題，她說，目前中小學調課情形仍普遍存在，甚至在督學訪視前還先通知學校；另外，國民教育希望讓全國孩子能有正常樣態，現在卻往往只處理公立學校，私校或實驗教育就沒積極處理；此外，實驗教育屬於國民教育階段，高中有學費補助，但國中小沒有，希望教育部能積極規畫。

彭富源說明，報載說訪視程序提前被知道，教育部去查的都沒有這個問題，但平日巡查，縣市巡查會有為了讓學校準備，為了確保訪視能做到位，未來也打算制訂相關基準。

行政院推動班班有冷氣，預計明年夏天全國中小學都有冷氣可吹。立委吳思瑤認為，冷氣裝設完後，驗收才是關鍵。她提到，現有學校已經傳出缺工、時程趕，導致冷氣管線未依設計準則收納整齊，冷氣機台外觀出現損壞等問題，另也建議政策上路後，應提供學校節能誘因或獎勵。

彭富源表示，現在也在處理中，至於標準上，會在第二期爭取獎勵金，教育部不會強求達到指標才給予獎勵；另有關驗收跟工程進度，彭富源指出，先前已透過八縣市初階訪視，並針對電力施作應注意事項給予提醒。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會質疑，學校申請增補教師員額，卻被設下重重關卡，必須向教育部提出申請，若經核可但未在期限內旅行，員額可能被收回。

教育部則解釋，制定規則是希望學校審慎評估需求，去年國教署也曾建議增補員額數，全台合計約800個左右，但各校實際申請571個員額，並沒有填滿；有些學校提出的人數超過建議數，國教署也都核定，111學年初估會再增加約300個員額，教育部也有預留經費。

最後，多名立委仍認為雙語教育政策、班班有冷氣、實驗教育有疑義，最終由教委會召委林宜瑾裁示安排專案報告；另外，由於各委員共識是不刪減預算，因此將統一凍結國教署預算1500萬元，國教署須提出相關報告後才可動支。