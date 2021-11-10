考上雙語專班代理教師被耍？ 她怒：台師晾旁邊當外師翻譯

教育部為落實2030年雙語國家政策，110學年一口氣核准全台50所高中增設雙語實驗班。而台北市教育局也推雙語教育，今年北市國小雙語教師聯甄開缺100個名額，但初試僅33人報名。然而，有一位網友在網路論壇抱怨「全都變成外師授課，台師變成翻譯晾旁邊」，激動大罵「民主退步黨」。

該名網友今（10）日在PTT以「2030雙語國家政策根本是狗屁」為題發文，抱怨「今年度考上北市雙語代理教師專班的所有老師，都被當成北七」，必須要和外師合作，但對方與自己專業不同，「全都變成外師授課，台師變成翻譯晾旁邊」，並舉例「外師生物科專業，搭配美術科台師，但這是美術課」。

不過當事者未完整交代事件的來龍去脈，僅表明「歡迎記者或是各大民意代表助理私下聯繫」，回溯該帳號發文，她曾在5月北市雙語教師聯甄報名結束後，詢問錄取情況「[國中] 有報名北市初試雙語類科的考生請進」。

網友一頭霧水留言「能不能說詳細一點」、「問阿北啊」、「北市什麼時候是民進黨了」，也有人說「白人至上」、「體育課還不是被拿去背國文，美術算啥」。

台北市推動雙語教育，規劃學校需要在生活、健體、藝文等非「學科」領域課程，每周需有總節數3分之1的課程以英語授課，各校強化國際接軌，紛紛轉型為雙語教育學校，今年開放100個雙語教師名額，僅33人報名，報名情況不佳。議員許淑華則反應，許多考生具備專業能力，但卻因為英語能力「卡關」，導致連報名資格都沒有。