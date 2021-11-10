解編教師員額被卡關 全教總籲直接授核

「給教師員額，卻還要提計畫、教評會等會議記錄，這不是在刁難學校嗎？」全總教副秘書長兼高中職主委張瓊方於10日記者會上表示，學校缺員額在行政上已是困難重重，如此設關卡，更讓學校不敢提出申請。全教總理事長侯俊良也呼籲正審核教育部預算的立委們，應正視此事。

解編1400名額

國立高中職員額編制長期不足，2020年得到行政院正視，人事行政總處不再控管高級中等學校教師員額，並於同年10月19日由教育部長潘文忠宣布解編原來凍結的1400名國立高級中等學校教師員額。

全教總指出，國教署卻不願按照2014年制定公布的「高級中等學校員額編制標準」直接核給法定員額，近日又針對2022學年度的編制，要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過之會議紀錄等，才能申請。

影響教育品質

張瓊方指出，國教署更誇張的是，還在申請注意事項第五款中載明「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回以增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。

全教總理事長侯俊良表示，依法行政是起碼標準，按各機關的員額核給，本應依法給予，並於編列預算時將法定員額的預算編列入內，國教署卻設下重重關卡設限，似乎不打算依法行政，讓人感到不可思議。

全教總近期接獲全國許多國立高中職學校陳情，表示員額缺乏，申請卻是困難重重，全教總因此要求教育部應將推估的1400名員額及人事費預算，按學校法定員額數直接下授核給學校，並在2022年預算應足額編列，不得再以任何理由推託遷延。

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