快訊

獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解編教師員額被卡關 全教總籲直接授核

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。(網路截圖)
學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。(網路截圖)

「給教師員額，卻還要提計畫、教評會等會議記錄，這不是在刁難學校嗎？」全總教副秘書長兼高中職主委張瓊方於10日記者會上表示，學校缺員額在行政上已是困難重重，如此設關卡，更讓學校不敢提出申請。全教總理事長侯俊良也呼籲正審核教育部預算的立委們，應正視此事。

解編1400名額

國立高中職員額編制長期不足，2020年得到行政院正視，人事行政總處不再控管高級中等學校教師員額，並於同年10月19日由教育部長潘文忠宣布解編原來凍結的1400名國立高級中等學校教師員額。

全教總指出，國教署卻不願按照2014年制定公布的「高級中等學校員額編制標準」直接核給法定員額，近日又針對2022學年度的編制，要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過之會議紀錄等，才能申請。

影響教育品質

張瓊方指出，國教署更誇張的是，還在申請注意事項第五款中載明「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回以增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。

全教總理事長侯俊良表示，依法行政是起碼標準，按各機關的員額核給，本應依法給予，並於編列預算時將法定員額的預算編列入內，國教署卻設下重重關卡設限，似乎不打算依法行政，讓人感到不可思議。

全教總近期接獲全國許多國立高中職學校陳情，表示員額缺乏，申請卻是困難重重，全教總因此要求教育部應將推估的1400名員額及人事費預算，按學校法定員額數直接下授核給學校，並在2022年預算應足額編列，不得再以任何理由推託遷延。

【更多精采內容，詳見

全教總 教育部 教師員額

延伸閱讀

學習歷程檔案遺失逾月咎責何在？ 國教署提2方案

又來！政院還高中職1400法定員額 教部又要學校提計畫

看得到卻預約不到！ 中小學再掀疫苗荒 教團籲採雙軌制

新課綱首屆平均每生傳12.2件課程成果 達教部規定上限

相關新聞

大學考招、宿舍、學習歷程檔案惹議 高教預算遭凍5千萬

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，多名立委針對大學宿舍、考招新制、學習歷程檔案、玉山學者及高教深耕等內容提出疑義...

因清大案盤點大專惹議 教長：學術自由不能牴觸法律

清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，教育部長潘文忠昨說要盤點各大專校院，學界憂心兩岸學術交流探低點，也憂學術...

又來！政院還高中職1400法定員額 教部又要學校提計畫

新課綱增加彈性學習、多元選修、適性分組課程，各高中職人力短缺情況更加嚴重，教育部去年宣布解凍高中職1400多個法定員額，...

解編教師員額被卡關 全教總籲直接授核

「給教師員額，卻還要提計畫、教評會等會議記錄，這不是在刁難學校嗎？」全總教副秘書長兼高中職主委張瓊方於10日記者會上表示，學校缺員額在行政上已是困難重重，如此設關卡，更讓學校不敢提出申請。全教總理事長侯俊良也呼籲正審核教育部預算的立委們，應正視此事。

救救台灣「菜英文」！小學英語授課時數比韓國少3成、成人多益平均落後韓國119分

走進桃園平鎮區義興國小的教室，老師在台上一步步講解勞作製作流程，台下一位外籍老師正忙碌地在學生的座位間穿梭，查看這些小三學童有無正確理解台上老師的中文解說，並以簡單英語給出指引。

學習歷程檔案遺失逾月咎責何在？ 國教署提2方案

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，9月底卻爆出遺失風暴，外界關心如何向廠商咎責，以及行政責任。教育部今天指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。