大學考招、宿舍、學習歷程檔案惹議 高教預算遭凍5千萬

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，多名立委針對大學宿舍、考招新制、學習歷程檔案、玉山學者及高教深耕等內容提出疑義，教育部今年共編列971億元高教預算，立法院初審凍結高教經費新台幣5000萬元，教育部必須提出書面報告，才能申請解凍預算。

立委范雲、吳思瑤皆指出，教育部提出宿舍提升計畫，雖然宿舍補助跟床位達標，但學生、弱勢生補貼，仍須簡化程序，至於教育部想與社宅結合卻成效不彰，若需跟外部會協商就去協調，若難以執行就去改良，不要掛在計畫目標上，做不到也不要打腫臉充胖子。

也有立委關心大學排名問題，質疑台灣明明推動高教深耕計畫，但仍不及國際競爭；另外，立委高虹安則提到，教育部也提出玉山計畫要招攬國際人才，但申請及聘任狀況卻是逐年下降，預算數與決算數每年落差五成，執行成效仍有待提升。

教育部高教司長朱俊彰則表示，教育部推動高教深耕後，我國學校入榜國際排名增加，且近幾年大學聲望、論文被高度引用都有顯著提升，但國際學生與國際師資提升速度沒這麼快。他表示，此事涉及到玉山計畫，執行率低主因是核定後，讓學校有一年時間把人才聘進來，但又遇上疫情，很多學者都跟學校申請要展延，接下來疫情紓緩，另也加碼150萬研究經費，相信來台情形會更好。

立委萬美玲也說，今年學習歷程檔案遺失事件，高教司也須針對資安保護及改進方式進行說明，她也認為，教育不考招新制宣導不足，且各校系採計學測比例高，恐增加學生壓力。

立委林奕華也說，近年學測數學考題難易度如雲霄飛車，明年國、英等科目只在學測考一次，卻要用在分科測驗上，命題穩定度要比之前重要，若數學在不穩定又要當兩次用，這非同小可。明年學檔用於申請入學審查，教育部說運作沒改變，實質卻可能是把軍備競賽用另一種形式呈現，高中端認真，大學教授卻可能用三分鐘看三年的資料，相關知能一定要提升。

朱俊彰表示，各大學都有招生專業化辦公室，並在北、中、南、東四區設立工作圈，讓大學端與高中端互相對話，並針對各系所評量尺規、高低分差異進行訓練；另有關學習歷程檔案系統介接問題，朱俊彰說，大學入學甄選委員會已強化資安SOP，包含進行設備演練，並增聘資訊人員。

另針對考招試題穩定性，朱俊彰說，大考中心已公布參考試卷，另也在今年7月舉行學測試辦考試，共有10萬名學生參與。學測試辦除了讓高中端熟悉題型，也會把學生成績數據提供大考中心，讓命題難易度能有基準。

朝野立委針對高等教育預算提出多項凍結提案，最後由主席張廖萬堅裁示統一凍結5000萬元，待教育部提出書面報告後才可解凍。