快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

大學考招、宿舍、學習歷程檔案惹議 高教預算遭凍5千萬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算。記者趙宥寧／攝影

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，多名立委針對大學宿舍、考招新制、學習歷程檔案、玉山學者及高教深耕等內容提出疑義，教育部今年共編列971億元高教預算，立法院初審凍結高教經費新台幣5000萬元，教育部必須提出書面報告，才能申請解凍預算。

立委范雲、吳思瑤皆指出，教育部提出宿舍提升計畫，雖然宿舍補助跟床位達標，但學生、弱勢生補貼，仍須簡化程序，至於教育部想與社宅結合卻成效不彰，若需跟外部會協商就去協調，若難以執行就去改良，不要掛在計畫目標上，做不到也不要打腫臉充胖子。

也有立委關心大學排名問題，質疑台灣明明推動高教深耕計畫，但仍不及國際競爭；另外，立委高虹安則提到，教育部也提出玉山計畫要招攬國際人才，但申請及聘任狀況卻是逐年下降，預算數與決算數每年落差五成，執行成效仍有待提升。

教育部高教司長朱俊彰則表示，教育部推動高教深耕後，我國學校入榜國際排名增加，且近幾年大學聲望、論文被高度引用都有顯著提升，但國際學生與國際師資提升速度沒這麼快。他表示，此事涉及到玉山計畫，執行率低主因是核定後，讓學校有一年時間把人才聘進來，但又遇上疫情，很多學者都跟學校申請要展延，接下來疫情紓緩，另也加碼150萬研究經費，相信來台情形會更好。

立委萬美玲也說，今年學習歷程檔案遺失事件，高教司也須針對資安保護及改進方式進行說明，她也認為，教育不考招新制宣導不足，且各校系採計學測比例高，恐增加學生壓力。

立委林奕華也說，近年學測數學考題難易度如雲霄飛車，明年國、英等科目只在學測考一次，卻要用在分科測驗上，命題穩定度要比之前重要，若數學在不穩定又要當兩次用，這非同小可。明年學檔用於申請入學審查，教育部說運作沒改變，實質卻可能是把軍備競賽用另一種形式呈現，高中端認真，大學教授卻可能用三分鐘看三年的資料，相關知能一定要提升。

朱俊彰表示，各大學都有招生專業化辦公室，並在北、中、南、東四區設立工作圈，讓大學端與高中端互相對話，並針對各系所評量尺規、高低分差異進行訓練；另有關學習歷程檔案系統介接問題，朱俊彰說，大學入學甄選委員會已強化資安SOP，包含進行設備演練，並增聘資訊人員。

另針對考招試題穩定性，朱俊彰說，大考中心已公布參考試卷，另也在今年7月舉行學測試辦考試，共有10萬名學生參與。學測試辦除了讓高中端熟悉題型，也會把學生成績數據提供大考中心，讓命題難易度能有基準。

朝野立委針對高等教育預算提出多項凍結提案，最後由主席張廖萬堅裁示統一凍結5000萬元，待教育部提出書面報告後才可解凍。

教育部 高教深耕計畫 學測

延伸閱讀

學習歷程檔案遺失逾月咎責何在？ 國教署提2方案

海峽辦公室設清大 潘文忠將釐清校方是否知情

因清大案盤點大專惹議 教長：學術自由不能牴觸法律

調查結果出爐！我基金會轉租清大空間給陸方 將遭裁罰

相關新聞

學習歷程檔案遺失逾月咎責何在？ 國教署提2方案

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，9月底卻爆出遺失風暴，外界關心如何向廠商咎責，以及行政責任。教育部今天指...

因清大案盤點大專惹議 教長：學術自由不能牴觸法律

清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，教育部長潘文忠昨說要盤點各大專校院，學界憂心兩岸學術交流探低點，也憂學術...

又來！政院還高中職1400法定員額 教部又要學校提計畫

新課綱增加彈性學習、多元選修、適性分組課程，各高中職人力短缺情況更加嚴重，教育部去年宣布解凍高中職1400多個法定員額，...

大學考招、宿舍、學習歷程檔案惹議 高教預算遭凍5千萬

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，多名立委針對大學宿舍、考招新制、學習歷程檔案、玉山學者及高教深耕等內容提出疑義...

通學障礙賽！騎樓步道遭汽車占用 台南學生迫與車爭道

台南市永康區中華路段因人行步道常遭汽車占用，且騎樓不暢通，導致學生上下學須走在機慢車道上，與機車爭道險象環生，猶如「通學...

地方創生、課程研發推手 北大高中獲「標竿圖書館獎」

新北市立北大高中營運圖書館7年來，不僅是重要學習資源中心，也為迎接新課綱，研發素養導向課程，同時串聯社區資源與其他單位共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。