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又來！政院還高中職1400法定員額 教部又要學校提計畫

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部去年宣布解凍高中職1400多個法定員額，但高中卻沒有直接拿回員額，而是要提計畫經核定才能取得。記者趙宥寧／攝影
教育部去年宣布解凍高中職1400多個法定員額，但高中卻沒有直接拿回員額，而是要提計畫經核定才能取得。記者趙宥寧／攝影

新課綱增加彈性學習、多元選修、適性分組課程，各高中職人力短缺情況更加嚴重，教育部去年宣布解凍高中職1400多個法定員額，但高中卻沒有直接拿回員額，而是要提計畫經核定才能取得，當時已引起教師團體不滿。未料今天做法卻與去年相似，全國教師工會總聯合會（全教總）批評，這是學校遲到的正義，呼籲教育部應直接將法定員額核給學校。

全教總今天召開記者會，國立高中職員額編制長期不足，去年終於獲得行政院重視，宣布解編高中職1400多個法定員額。該會認為，這已是遲到的正義，但國教署卻不願按照2014年制定公布的「高級中等學校員額編制標準」直接給予法定員額，近日又針對111學年度編制，要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過的會議記錄等才能申請。

全教總也說，申請注意事項第五款更載明「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回以增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。

全教總說，依法行政是起碼標準，各機關員額核給應依法給予，並在編列預算時應將法定員額的預算編足，但國教署卻還設下重重關卡設限，完全不打算依法行政。該會呼籲，國教署應將學校法定員額數直接核給學校，於111年預算應足額編列，不得再以任何理由推託。

全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，國立高中職員額編制長期不足，去年終於獲得行政院重視，宣布解編高中職1400多個法定員額，國教署卻未直接返還員額。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，國立高中職員額編制長期不足，去年終於獲得行政院重視，宣布解編高中職1400多個法定員額，國教署卻未直接返還員額。圖／全教總提供

全教總 教育部 行政院

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