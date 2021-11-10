又來！政院還高中職1400法定員額 教部又要學校提計畫

新課綱增加彈性學習、多元選修、適性分組課程，各高中職人力短缺情況更加嚴重，教育部去年宣布解凍高中職1400多個法定員額，但高中卻沒有直接拿回員額，而是要提計畫經核定才能取得，當時已引起教師團體不滿。未料今天做法卻與去年相似，全國教師工會總聯合會（全教總）批評，這是學校遲到的正義，呼籲教育部應直接將法定員額核給學校。

全教總今天召開記者會，國立高中職員額編制長期不足，去年終於獲得行政院重視，宣布解編高中職1400多個法定員額。該會認為，這已是遲到的正義，但國教署卻不願按照2014年制定公布的「高級中等學校員額編制標準」直接給予法定員額，近日又針對111學年度編制，要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過的會議記錄等才能申請。

全教總也說，申請注意事項第五款更載明「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回以增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。