擋不住的ESG企業轉型潮！管理人才搶修的永續學分

台灣果菜批發市場生意最旺的時間通常是在半夜3、4點，菜販們往往拎著大袋現金來交易，引誘犯罪造成治安問題。若在果菜市場附近成立夜間銀行可以有效提升治安，卻沒有一家銀行願意這麼做，因為開設夜間銀行僅方便菜販存提款，沒賺頭又不敷成本。

後來，有家銀行基於利他精神，不惜成本設立夜間銀行，才發現這麼做不但能改善社會治安，嘉惠附近居民，還吸引菜販紛紛把資產轉移到該銀行，意外增加了銀行的獲利，同時還提升了銀行的整體形象……。

東吳大學潘維大校長 圖／鍾亦倫提供

ESG是企業生存戰！

從一個共好概念出發，建立社會與環境善的循環，進而創造企業價值，這就是近幾年最夯的企業關鍵字：ESG。東吳大學校長潘維大指出，「概括性來描述ESG，就是企業『外部成本內部化』、『社會貢獻資本化』。」

隨著綠色經濟發酵、勞工權益被重視，企業除了從事公益慈善，也必須回應社會的需求。聯合國在2015 年針對人類面臨共同的挑戰，提出了17項永續發展目標(SDGs)，歐盟也預計要開徵邊境碳稅，在台灣，金管會規定2023年起資本20億規模以上的上市公司須申報永續報告書，未來有可能會擴大到所有上市公司。也就是說，若企業不趕快加入永續的行列，很可能會面臨被淘汰的危機，ESG是企業生存與否的關鍵問題。

永續發展已經是未來趨勢 圖／shutterstock

「觀念+技術」、「學者+業師」，東吳EMBA加速培育ESG人才

然而，ESG涵蓋各種專業領域，全球永續性人才供不應求，台灣該如何加速培育人才，迎戰這波企業轉型潮?有鑑於此，東吳大學EMBA設計ESG課程幫助學員釐清永續觀念，並且能運用新技術輔助ESG管理。

「企業必須明白，為什麼我們需要做ESG?如何透過ESG創造企業價值?同時，ESG帶來的效益必須被量化，要能精準計算出投入1塊錢，能創造出幾塊錢的社會價值，當中還牽涉到許多技術面，像是要購買什麼設備才能減少碳排放?ESG的領域包羅萬象，東吳EMBA提供一個平台，把最好的學者和業師網羅在這裡。」潘校長表示。

為了跟上這股永續風潮，東吳大學也身先士卒實踐SDGs，打造綠色永續校園及保障教職生安全健康之校園環境，榮獲「2021台灣永續行動獎」兩大獎。

東吳大學潘維大校長(左)與商學院EMBA劉宗哲主任 圖／鍾亦倫提供

從「永續」到「元宇宙」，跨域人才正崛起！

除了迎戰ESG企業轉型，台灣產業也正面臨二代接班的挑戰，東吳EMBA開設「企業傳承與轉型挑戰」課程，除了幫助企業順利交棒給下一代，也培養擁有接班相關金融、會計、法律知識的跨域人才，成為企業的後援。潘校長指出：「傳家又傳業需要龐大專業的第三平台協助規劃，這是一門新興行業。」

EMBA劉宗哲主任(左) 潘維大校長(中) 校友碩達系統執行長陳相宇(右) 圖／鍾亦倫提供

未來世界變幻莫測，從永續議題到大數據，從人工AI智慧、基因科技到近期最夯的元宇宙，時代趨勢擋不住，每項未來顯學都需要跨領域的人才，把資訊科技結合人文理念，才能推動社會正向前進。東吳陸續成立海量資料研究中心、數位貨幣與金融研究中心、人工智慧應用研究中心、以及最新的圖靈人本智能科技研究中心，集結優秀的學子與師資，加速知識的創造和交流，並培育人才與企業接軌，回應社會脈動，引領產業界調整思維跟上國際浪潮，點亮企業永續發展明燈，為自己、為企業、為社會持續提出互利共好的新解方。

東吳EMBA招生說明會

11/18東吳EMBA ESG永續與獲利經營新策略線上座談會