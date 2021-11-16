掌握熟悉的陌生人　為台灣培養國安與大陸研究即戰力

政大國安碩士在職專班熱烈招生

根據美國國防部最新公布的《中國軍事與安全態勢發展報告》，解放軍在2027年將具備在印太地區對抗美軍的能力，至2030年則將擁超過千枚的核彈，屆時將對台灣採取「以戰逼談」？曾幾何時，台灣的西南方變成中國另類的「憤怒指數表」，共機密集擾台背後目的所為何來？真的只是衝著台灣而來嗎？

國家安全與兩岸關係近年躍升為全民顯學，政大國家安全與大陸研究碩士在職專班（以下簡稱國安專班）透過學術理論與實務經驗探討，雙管齊下帶領社會菁英掌握對岸最熟悉的陌生人，為台灣培育國安的即戰力人才。

國立政治大學國際事務學院院長暨國安專班班主任連弘宜教授重視學以致用，透過學術理論與實務經驗探討雙管齊下，為台灣培育國安即戰力人才。 圖／政大國際事務學院 提供

知識經濟時代，在職進修已成為提升個人專業長才的選項之一，國立政治大學向來以人文與社會科學見長，國際事務學院更是國內數一數二完全聚焦國際事務領域的教學與研究重鎮。除了國家安全與大陸研究碩士在職專班外，院內設有：外交學系(有大學部到博士班以及戰略與國際事務碩士在職專班)、主要聚焦中國大陸的東亞研究所(含博士班)、俄羅斯研究所、日本研究碩士暨博士學位學程、中東與中亞研究碩士學位學程和國際研究英語碩士學位學程。

昔日高階軍職進修首選 師資陣容多元堅強

「不管你是對國際事務的哪一塊有興趣，政大國際事務學院都能有對應的專業師資，來面對新興問題。」國立政治大學國際事務學院院長暨國安專班班主任連弘宜教授強調：過去，國家安全常被狹義地定義為和情報有關，隨著社會發展與兩岸關係變遷，包括經濟、氣候等軟議題，也可能影響國家安全。

考量相關領域與社會需求，國安專班早於2003年就正式成立，未幾即成為軍方高階將領進修的首選，一流師資陣容，提供在職生最新、最完整的理論架構與實務管理經驗。近年來招生的對象，擴大為警職、海巡、外交、移民、僑務、教育等公部門人員，亦不乏對中國大陸饒有興趣、往來密切的人士。學生類型愈益多元，也有年輕化的趨勢。

明辨正確資訊理性判斷 掌握國家未來方向

國安專班執行長鍾延麟教授表示我們報考學生主要分為二大類：一為工作業務所需，透過課程學習、師生同儕的研究討論，有助對推展自身業務；其次則是對國際事務、中國大陸與兩岸關係有興趣者。兩岸關係瞬息萬變、消長無常，國安牽涉台灣現實處境與國家未來方向，在職專班兼顧理論專業與實務管理經驗，培養學生更深刻的戰略眼光與觀察力，在吸收各方資訊時，能養成獨立判斷能力。而在我們多年努力經營下，專班校友已逐漸在職場上發光發熱，他們的成就除了是我們的榮耀，也證明我們的師資及專業課程設計貼近學生職場需求，是公私部門在職進修的最佳選擇。

「國際事務與國家安全說穿了就是處理戰和問題，衝突與合作攸關生死存亡。」連弘宜教授認為，透過專班訓練，學生能根據正確資訊做出理性思辨，像是近期捲起千堆雪的「共機擾台」議題，「我們要去了解他為什麼會做這件事情，做這件事情想要達到什麼效果，真的完完全全是針對台灣，還是有其他目的？」

連弘宜教授認強調：「學術研究必須根據事實，在無任何顏色框架下，經理性思考凝聚出全民意志，成敗由全民共同承擔。」回到工作崗位，不論是公務體系或是所屬社群，政大國安專班培育出的意見領袖，必能替國家安全發聲、盡一份力。

國安牽涉台灣現實處境與國家未來方向，政大國家安全與大陸研究碩士在職專班提供相關產業人士最專業的進修選擇。 圖／政大秘書處 提供

串聯人脈傳承實務經驗 學以致用加值利多

除了奠定學術理論基礎，國安專班也是垂直、水平整合人脈資源。鍾延麟教授觀察，以往在職專班學生來匆匆去匆匆，為了讓師生間能多些交流，學院特別設置專班辦公室，提供舒適軟硬體空間，讓學生在課前與課後能透過喝杯咖啡的時間彼此交流，搭建溫馨互動園地。歷屆遍布在國安、駐外使節等重要高層實務人士，也會以論壇、座談會等方式受邀授課，傳承寶貴實務經驗，貫徹學以致用。